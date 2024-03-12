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巧克力恐怕更貴 可可豆飆上每噸7,000美元創史上最高

編譯黃淑玲／綜合外電
象牙海岸可可豆農民，正在剝取果實內的可可豆。 （路透）
象牙海岸可可豆農民，正在剝取果實內的可可豆。 （路透）

可可豆期貨價格周二在紐約商品市場盤中一度首次站上每噸7,000美元，創下單日盤中最高價紀錄。主要是市場擔憂供給問題沒有緩解跡象，推動價格上揚。

紐約交易最活絡的可可豆期貨合約周二盤中一度大漲5.5%至每噸7,096美元，使得今年以來，可可豆的漲幅高達約68%，成本飆高，為巧克力市場帶來很大壓力。全球最大種植可可豆國家象牙海岸與迦納，持續受到不良氣候條件影響，產出受限；另外也有諸如樹齡老化、病蟲害等結構性問題。

目前運抵象牙海岸港口的可可豆與去年相比，仍減少約30%，儘管4月農民會有一批收成，但預期還是不夠紓解供應緊縮的情況。4月的收成，根據象牙海岸監管機關的估計，總計會有40萬到50萬噸，低於去年同期的60萬至62萬噸。

花旗研究（Citi Research）分析師Aakash Doshi等人上月的報告指出，如果非洲西部供應繼續惡化，而需求又沒大幅縮減，紐約可可豆期貨有可能會在每噸7,000美元～10,000美元的標格區間交易。以這樣的情境，可可豆價格可能要等到2025年下半年才會回落。

根據國際可可豆組織的估計，在本收成年度，需求量超過供給量37.4萬噸。瑞士巧克力製造商百樂嘉利寶（Barry Callebaut）的估計則是短少50萬噸。

可可豆農民所得若能增加，有助促進更多生產投資，然而象牙海岸與迦納的可可豆農並還沒有完全獲得漲價利益，因為他們賣出的價格是政府以前一年的價格水準公定的。厄瓜多、巴西等其他國家雖然追趕著提升產量，但可可樹至少要三年才能結出豆莢。

另外，擴大種植可可樹也受到限制，因為歐盟將禁止與濫砍森林有關的貿易。

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