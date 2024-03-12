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金價回跌逾1% 因美CPI數據高於預期 油價小幅收跌

編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周二（12日）小幅收跌，美國政府上調2024年原油產量成長預測並公布對市場利空的經濟數據，但持續的地緣政治緊張局勢限制了油價跌幅；金價止步九連漲，因美國公布2月核心通膨率連續第二個月高於預期，可能促使聯準會對降息更為謹慎。

油價收跌

布蘭特原油5月期貨下跌0.29美元，跌幅0.4%，報每桶81.92美元；西德州原油4月期貨下跌0.37美元，跌幅0.5%，報每桶77.56美元。

美國勞工統計局表示，2月美國消費者物價穩定上揚，主要原因是汽油和住房成本上升。

Matador Economics經濟學家Tim Snyder說：「這確實顯示連續第二個月成長」，他說，這些數字仍在預期之內，「市場一致認為，聯準會在6月之前不會採取降息行動」。

周二，石油輸出國組織（OPEC）維持其對2024年和2025年全球石油需求相對強勁成長的預測，並進一步上調今年的經濟成長預期，表示還有更大的改善空間。

在供應方面，美國能源資訊局（EIA）將2024年美國石油產量成長預測上調每日26萬桶，至1,319萬桶，而之前的預測是增長每日17萬桶。

為工業化國家提供建議的國際能源署（IEA）預定周四公布石油供需預測。

金價下跌逾1% 止步九連漲

現貨黃金價格下跌1.12%，至每英兩2,158.34美元，從上周五觸及的紀錄高點2,194.99美元回落。

美國黃金期貨收低1%，報2,166.1美元。

美國2月消費者物價上揚，凸顯通膨具有一定的黏性。數據顯示，2月消費者價格指數（CPI）較上月上升0.4%，較去年同期增長3.2%，高於預期的3.1%。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong說：「CPI有點熱，但市場預期會更高，所以最初的反應有點平淡，但之後價格一直在波動。」

他說，黃金多頭仍將尋找理由推高金價，「現在的焦點將轉移到下周的聯準會會議上，屆時將有最新的點陣圖（決策官員的利率落點預測）」。

根據芝商所FedWatch工具，市場仍然認為美國在6月底前降息的可能性約為70%。下一次聯準會決策會議將在3月20日召開。

現貨白金跌1.5%至每英兩919.20美元，鈀金持穩於1,031.04美元。

白銀跌1.5%，至24.08美元。

石油 金價 聯準會

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