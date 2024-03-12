我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加最富橙縣「50歲以下患癌率最高」 醫估這個理由

逃上癮了？華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

Intel一筆25億美元半導體獎勵生變 其他晶片廠補助恐遭壓縮

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，美國國防部撤回要提供英特爾（Intel）多達25億美元的補助計畫，留給美國商務部來填補這一塊不足的部分。（路透）
知情人士透露，美國國防部撤回要提供英特爾（Intel）多達25億美元的補助計畫，留給美國商務部來填補這一塊不足的部分。（路透）

彭博資訊報導，知情人士透露，美國國防部撤回要提供英特爾（Intel）多達25億美元的補助計畫，留給美國商務部來填補這一塊不足的部分。

知情人士表示，國防部此舉可能會讓英特爾原先預期能取得的聯邦資金總額面臨限縮。除了這筆國防預算外，英特爾已在尋求從美國晶片科學法中取得逾100億美元的獎勵金。

這筆國防用途撥款原先是美國總統拜登在上周末簽署成為法律的支出方案中一部分，這項支出案提撥了35億美元給英特爾，用來生產先進的國防與智慧相關半導體。

原先，商務部必須為了給予英特爾的這筆資金分攤10億美元，國防部則承諾支應剩餘的25億美元，然而消息人士說，國防部在一項政府撥款期限前幾天放棄了這項計畫。國會議員接著指示商務部利用其他的晶片法資金來補足撥款。

這筆資金缺口正干擾晶片法分配資金的計畫，導致英特爾從晶片法資金中所取得的更大部分金額，必須投入軍事用途，而非商業用途。這筆國防交易把英特爾設定為軍事和智慧用途晶片的指定供應商，也在英特工廠內指定了所謂的安全隔離區（Secure Enclave）。

目前不清楚這筆安全隔離區的資金將會被納入英特爾整體取得的獎勵金中，或是會在英特爾已經預定獲得的獎勵金之外額外獲取。前者會導致英特爾獲得的整體資金，會比原先預期來得少；後者則導致其他半導體業者獲得的補貼金額減少。

彭博的消息出爐後，英特爾股價12日盤後交易一度下跌多達1.7%，稍早的收盤則上漲不到1%，報每股45.24美元。

商務部代表在聲明中表示，關於安全隔離區獎勵的決定還沒敲定，正在透過單獨的流程進行評估，「商務部期望持續與國會就實施晶片法、提振我們的經濟和國安而合作」。

晶片 商務部 國防部

上一則

美元走升 美國2月通膨高於預期

下一則

金價回跌逾1% 因美CPI數據高於預期 油價小幅收跌

延伸閱讀

商務部待遇差異化…英特爾暫保供貨華為許可 超微卻未收答覆

商務部待遇差異化…英特爾暫保供貨華為許可 超微卻未收答覆
彭博：英特爾將獲美政府投資35億美元生產軍用晶片

彭博：英特爾將獲美政府投資35億美元生產軍用晶片
Intel基辛格親自搶單 向韓多家IC設計業者推銷18A製程

Intel基辛格親自搶單 向韓多家IC設計業者推銷18A製程
英特爾鬆口 關鍵CPU釋單台積

英特爾鬆口 關鍵CPU釋單台積

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
蘋果已連跌五個交易日，從今年初來累計下跌約12%。(歐新社)

蘋果股價今年慘摔12% 下個利空會是巴菲特續賣引發大逃殺？

2024-03-05 20:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況

艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光