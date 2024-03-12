避險基金大佬葛里芬：Fed降息應慢慢來、川普能贏大選

創辦避險基金Citadel的億萬富豪葛里芬預測川普將贏得大選，認為聯準會降息應慢慢來。（路透）

創辦避險基金Citadel的億萬富豪葛里芬（Ken Griffin）預測川普 將贏得大選，他的總統任期能嘉惠投資人，但拒絕透露曾支持海利的他現在是否支持川普。他並表示，美國聯準會 面對降息 應該慢慢來，避免後來必須在政策上急轉彎的可能性。

葛里芬周二在佛羅里達州博卡拉頓舉行的期貨行業協會年會上說，如果明天就投票，「他能贏」。葛里芬指的是川普。

他補充說：「對整體投資人來說，川普政府對資本市場有好處。讓人覺得政府是和你站同邊而不是和反對你的。」

葛里芬先前支持海利（Nikki Haley）爭取共和黨總統提名，對於海利上周退選，他開玩笑說：「我能有點時間傷心嗎」。在支持川普之前，葛里芬表示，他想先「聽聽川普將為美國做什麼」，並看看「他的政見長什麼樣」。

彭博億萬富豪指數顯示，1990年創辦Citadel的葛里芬資產淨值超過370億美元，他後來又成立交易公司Citadel Securities, 服務對象包括資產管理公司、銀行、券商、避險基金、政府機構和公共養老金計畫。

在同一場活動，葛里芬也談到美國聯準會降息問題：「就我看來，停下來然後迅速轉向升息，將是最具破壞力的行動路線。所以我想，他們會比人們預期的慢一些。

聯準會主席鮑爾上周說，央行正接近獲得啟動降息所需要的信心。

在此次內容廣泛的採訪中，葛里芬還表示，Citadel本月以合適價格參與了對紐約社區銀行的救助。在前財長梅努欽的Liberty Strategic Capital領頭之下，葛里芬避險基金帝國版圖其中的一部分Gitadel Global是出資者之一。