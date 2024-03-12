科技股帶動 道指漲逾200點 史指創新高

最新通膨數據基本上符合預期，股指上漲，為投資人再度買進輝達和Meta Platforms等大漲的科技公司掃清了道路。（路透）

最新通膨數據基本上符合預期，股指上漲，為投資 人再度買進輝達 和Meta Platforms等大漲的科技公司掃清了道路。

道瓊工業指數上漲235.83點或0.61%收3萬9005.49點。史坦普500指數上漲57.33點或1.12%收5175.27點，超過3月7日的收盤歷史新高。那斯達克指數上漲246.36點或1.54%收1萬6265.64點。

晶片製造商輝達(Nvidia)上漲7.16%。微軟上漲2.66%，Meta上漲3.34%。甲骨文(Oracle)獲利超出華爾街預期，股價飆升11.75%。

Regan Capital投資長維南德(Skyler Weinand)表示：「事實證明，很難看出什麼可能會阻止市場的走勢，因為獲利、通膨和利率正在朝著正確的方向發展。」

勞工統計局表示，2月消費者物價指數(CPI)上漲0.4%，較去年同期上漲3.2%。《道瓊》調查的經濟學家預計月增0.4%，年增3.1%。剔除食品和能源的核CPI 2月上漲0.4%，高於預期的漲幅0.3%。

投資人並沒有過度擔心該報告會改變聯準會 6月降息的預期。LPL Financial首席經濟學家羅奇(Jeffrey Roach)表示，話雖如此，聯準會實現2%目標的道路可能仍然「崎嶇不平」，「通膨有點像現在股市的集中度，除了住房和汽油價格之外，通貨膨脹將是良性的。」

投資人現在將注意力轉向本周稍後發布的生產者物價指數(PPI)報告以及本月稍後聯準會的下次貨幣政策會議。

目前的牛市反彈或多或少是去年10月下旬以來一直持續的。花旗表示，雖然市場情緒偏向淨看多，但主要市場動能似乎已經消退。

該行策略師孟塔古(Chris Montagu)寫道，「投資人對美股的情緒似乎不那麼樂觀，但也沒有轉向任何看跌情緒。史指只剩下少量空頭部位，那指根本沒有，但新多頭和ETF流入的速度自去年年底以來已經放緩。」

他說，在海外，歐洲的長期看漲水準也有所放緩。中國股市的動力也減弱，市場情緒不再那麼悲觀，但不一定樂觀。

小型股逆勢下跌。以小型股為主的羅素2000指數收跌0.02%。與此同時，史指上漲逾1%。

這與較小型股票表現不佳的整體趨勢相符。2024年羅素2000指數漲幅不到2%，而史指上漲8%以上。

聯邦政府的赤字在2月激增，導致本財年前5個月的預算赤字接近1兆元。

財政部表示，隨著收入下降和支出增加，本月赤字總額達到2960億元，赤字總額達到8281億元，比去年同期高出15%。每月缺口超過2023年2月的2620億元。

2023財年同期赤字為7230億元；至年底為1.7兆元。 由於聯準會維持高利率，政府借貸成本在過去一年急劇上升。

紐約社區銀行(New York Community Bancorp)計劃進行反向股票分割，因為該公司希望在今年股價大幅下跌後穩定股價。

這家地區銀行在11日晚間發布新聞稿表示，將提交一份股東提案，「至少」進行一比三的反向股票分割。這將代表持有3股價值3元股票的投資人將持有1股價值9元的股票。

NYCB收盤報3.44元。一般機構投資人不願意持有每股低於5元的股票。

反向股票分割計畫將與上周宣布的10億元股權融資同時進行。

非必需消費品和資訊科技股表現優於大盤，推動史指上漲。

資訊科技是史指中表現最好的類股，其中甲骨文表現最佳，上漲11.75%，創2021年12月以來最佳單日漲幅。輝達上漲7.16%，惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)、ServiceNow和IBM均上漲。

非必需消費品股也全線上漲，亞馬遜和百思買是表現最好的個股，分別上漲1.99%和1.24%。Lululemon Athletica和Chipotle Mexican Grill分別上漲1.64%和2.13%。Airbnb、Bath & Body Works和萬豪國際集團都上漲。