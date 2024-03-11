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不只賣手機 雷軍宣布：小米SU7汽車3月28日上市

記者謝守真／即時報導
小米SU7汽車2月在巴塞隆納2024 MWC上展示，吸引外界高度關注。（新華社）
小米SU7汽車2月在巴塞隆納2024 MWC上展示，吸引外界高度關注。（新華社）

在蘋果公司宣布放棄造車後，大陸手機品牌廠小米創辦人雷軍今天宣布，小米SU7汽車將於本月28日正式發布。小米汽車微博也表示，「上市即交付，交付即上量」，大陸全國29城、59家門市28日將同步開啟預約。

「從2021年3月30日官宣造車開始，『2024年上半年上市』的三年之約，每天都記在我心裡」，雷軍在社交平台發文稱，「如果你想擁有一台車，要有最先進的智能科技，還要有出色的駕駛質感，小米SU7將會是你的首選」。

上海《界面新聞》指出，小米汽車上市日期確定也代表小米SU7的價格即將揭曉。在去年底的發布會上，雷軍多次強調小米首款車型「有點貴」，並否認人民幣9.9萬元、14.9萬元等低價傳聞。

《澎湃新聞》報導，小米集團總裁盧偉冰2月25日在巴塞隆納2024 MWC上表示，小米開發這款汽車花了100億美元，在定價上，會考慮從入門級到豪華級的一系列價位。

受小米汽車即將上市的消息激勵，小米港股股價12日早盤大漲，漲幅一度逼近8%。

今年全國兩會期間，身兼大陸全國人大代表的雷軍曾多次提到小米汽車。北京日報報導，雷軍在兩會期間稱，正在為小米汽車上市做最後的衝刺準備。「這段時間，我們進行了大規模的路測，以及在黑河極寒條件下的冬測，從結果看，各方面反饋非常好。」

雷軍表示，小米汽車的發布標誌著小米完成了「人車家全生態」的閉環，「全力以赴把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的用戶們失望」。

小米創辦人雷軍12日正式宣布，小米SU7將於3月28日正式發布。（圖／取自小米創...
小米創辦人雷軍12日正式宣布，小米SU7將於3月28日正式發布。（圖／取自小米創辦人雷軍微博）

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