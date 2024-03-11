AI讓這次牛市不一樣？ 泡沫預言家葛蘭森示警美股超貴

GMO共同創辦人葛蘭森（Jeremy Grantham）。（路透）

傳奇投資 人、資產管理公司GMO共同創辦人葛蘭森（Jeremy Grantham）表示，在投資人對AI 的狂熱打斷了在2022年消退、後來又膨脹的市場泡沫的破裂後，美國股票顯然正顯得昂貴。

葛蘭森先前三度準確預測重大市場泡沫，而被稱為「泡沫預言家」。MarketWatch網站報導，他在新的文章中表示：「價格反映幾近完美，不過今日的世界尤其不完美且危險。」

提到「當前的AI泡沫」，葛蘭森指這就像是「在一個泡沫中的新泡沫」，即便這僅限於少數幾檔股票，而這種情況完全是空前的，這顯得歷史紀錄也有其侷限。

葛蘭森在2022年1月時警告說，美國正接近多數主要資產類別「超級泡沫」終點。那一年，隨著聯準會（Fed）積極升息以便抑制通膨，美股 、美債聯袂重挫。但葛蘭森在新的報告中指出，2022年底聊天機器人ChatGPT的問世，使得他見到的股市泡沫消退的情況暫停了。

葛蘭森說：「我們在2022年12月暫停了，推崇AI股票。儘管如此，我承認，對於這種新奇野獸，史上沒有能相提並論的，最佳的推測是這個第二個投資泡沫—在AI領域—將至少會暫時消退，而且可能會促進原先的泡沫更為正常地告終。」

美國股市今年來頻創新高，標普500指數在3月刷新收盤高點，而以科技股為主的那斯達克綜合指數本月初也創下收盤新高。道瓊工業指數也在2月23日創下新的歷史收盤紀錄。

葛蘭森表示：「我們的2021年泡沫發生了什麼事？疫情引發的泡沫顯然在2022年依照慣例破裂，當時是在2022年上半年，而標普指數下滑程度超過從1939年以來的每一個上半年的跌幅。」1939年是歐洲加入二次大世界大戰的那一年。

觀察當前，葛蘭森說，整體美股是昂貴的，「席勒本益比」在截至3月1日為34，「在史上排行前1%」，而整體獲利也接近歷史高點水準。

他表示：「對於美股市場來說，讓我擔心的一個似是而非的論點是，席勒本益比和企業獲利利潤都在接近紀錄的水準，因此預測是接近完美的。」

「如果利潤和本益比同時在創紀錄水準，實際上是雙重計算和雙重危險，在未來等著的，是另一場1982年7月或2009年3月，也就是同時創紀錄低點的本益比和嚴重被壓抑的利潤。」

葛蘭森在他最新的報告中表示，當一項資產的價格高了一倍時，未來的報酬就會減半，「簡單的法則是，無法從石頭裡榨出血來」。

依照葛蘭森的看法，美股市場的長期展望看起來不妙（poor），因為普遍已經價格過高，而且「從來沒有見過從34倍的席勒本益比能維持上漲」。

他說：「唯一從像這樣水準持續上漲的多頭上漲，是直到1989年維持了18個月的日本股市，以及1998年和1999年的美國科技泡沫，而我們知道，這些後來都是如何告終的。」「此外，也從來沒有見過從充分就業展開的持續上漲。」

根據葛蘭森的說法，雖然AI顯然至少和網路一樣威力強大，而且正在改變世界，但科技變革往往會見到「初期的大規模熱潮與股市泡沫」。

他舉亞馬遜做為1990年代末期投機炒作的例子，這盪股票在重返今日零售巨擘地位之前，股價曾經崩跌。

葛蘭森表示：「科技泡沫最顯著的例子，就是亞馬遜帶領投機市場，從1998年初至1999年高峰大漲了21倍，最後從2000年至2002年崩跌了幾乎難以想像的92%，這是在稱霸零售世界半邊天之前發生的。」

葛蘭森在報告中不斷警告說，如果AI泡沫破裂，完成要消除他原本所擔心的「最初泡沫」，那麼美股就危險了，「顯然利率上調的後續效應和2020年至2021年、以及現在（2023年11月至今）的荒謬炒作，最終將在經濟衰退中告終。」

至於亮點，葛蘭森表示在美國股市中有相對具吸引力的合理選擇，像是「優質」股票。他還點名資源類股、太陽能股等「與氣候相關投資」的股票，以及具有「深度價值」的股票，做為市場可考量的領域。