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陸股可能真的觸底反彈了 漲勢表明國有基金之外有其他買家

編譯季晶晶／綜合外電
經過去年多次出現假性曙光後，一些投資人認為陸股可能真的觸底反彈了。＊歐新社）
經過去年多次出現假性曙光後，一些投資人認為陸股可能真的觸底反彈了。＊歐新社）

陸股這次可能真的觸底反彈了，包括abrdn和M&G投資管理公司在內的投資人持有的理由是：北京政府展現結束頹勢的決心、經濟情勢和企業獲利有回升跡象，以及外資重新流入。主要股指從2月低點反彈10%以上，很可能因為除國有基金外還有其他買家。

儘管缺乏爆炸性的刺激措施，但當局發布了包括下調房貸利率、增加流動性、打擊「僵屍企業」等一系列政策支持。認知對岸正在整頓經濟的投資人押注，習近平推動高科技業成長和結束房地產危機的嘗試將開始收效。

Franklin Templeton Emerging Markets Equity投資組合經理Nicholas Chui表示：「許多公司和行業的營收和獲利持續回升，有助股價和行業成長。我們也預計，房地產之外的其他行業將逐步發展並強健起來，讓經濟能以永續方式轉型不再依賴房地產。」

滬深300指數自2月2日觸及五年低點以來已上漲近13%；恆生中國企業指數自1月中旬以來也上漲大約15%。

分析師的看法是，北京政府訂定經濟成長5%的目標，表明後續還會再推出刺激政策。數據顯示，經濟正在好轉，通膨率自8月以來首次回到正值，製造業和服務業也不再深度走頹。

abrdn陸股主管Nicholas Yeo說：「我們預計今年的整體獲利將有高個位數或低十位數的成長。今年的通縮壓力將減小，能為企業提供更多定價權。我們正處於築底區間附近。」

Lazard資產管理公司首席市場策略師Ronald Temple上周受訪時說，「未來12到18個月，中國大陸可能是表現最好的股市之一」。

外國資金正在回流。摩根士丹利的分析報告顯示，全球長期投資人已暫停拋售陸股，一些基金的看跌情緒減弱。

本月迄今以來，陸股流入18億元人民幣（2.51億美元）。如果趨勢持續，這將是1月寫下創紀錄的連六個月資金外流後，連續第二個月出現凈買入。

然而，陸股漲勢可能緩慢崎嶇，因為通縮壓力依然很大，且外部環境充滿挑戰，主要是11月美國大選之前，反華言論預計會占據主導地位。

投資 房地產 利率

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