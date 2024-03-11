創新高漲勢降溫 史指那指回檔

史坦普500指數回跌，主要股指創歷史新高的漲勢逐漸降溫。路透

史坦普500指數回跌，主要股指創歷史新高的漲勢逐漸降溫。

史指下跌5.75點或0.11%至5117.94點。由於科技股表現不佳，那斯達克指數下跌65.84點或0.41%至1萬6019.27點。兩者都連續兩天下跌。道瓊工業指數逆勢上漲46.97點或0.12%收3萬8769.66點。

資訊科技股美超微電腦下跌5.24%，晶片製造商輝達下跌2%。投資 人質疑與人工智慧(AI )相關的股票在大漲後是否還有更大的上漲空間，這兩家公司都受到打擊。

Meta也陷入困境，股價下跌4.42%。科​​技股外，製藥股禮來(Eli Lilly)下跌3.64%。

交易員正為12公布的2月消費者物價指數(CPI)預做準備。《道瓊》調查的經濟學家預計，1月至2月CPI將上漲0.4%，年率將上漲3.1%。排除波動較大的食品和能源價格後所謂的核心CPI預計將成長0.3%，年增3.7%。

本周稍後投資人的注意力將轉向以生產者為中心的指數。這兩份報告是聯準會 領導人召開3月政策會議前發布的最後一份主要經濟報告。

FS Investments首席美國經濟學家雷姆(Lara Rhame)表示：「歸根究柢，市場可能仍然對聯準會在2024年大幅降息的能力過於樂觀。」「2月的通膨數據將再次提醒聯準會需要謹慎行事。」

上周主要股指連續下跌，史指和那指都跌破歷史高點。

隨著信心和部位的提升以及估值充分反映市場的利多，瑞銀認為未來可能會出現修正。

該行首席投資辦公室在給客戶的信中寫道：「雖然我們認為投資人不應忽視大局，但市場看來更容易受到回跌的影響。」

該團隊表示，投資人應對美股保持中立；並指出，鑑於「許多正面的驅動因素仍然存在」，根據長期目標進行投資是很合理的。

該行表示，健康的經濟成長和較低的通膨是市場表現良好的兩個原因。 第三個原因是AI，該團隊表示AI為「行動風險創造了肥沃的土壤」。

油價漲跌互現，交易員等待新一輪2月通膨數據以及OPEC和國際能源總署(IEA)本周發布的全球原油前景報告。

西德州中質原油(WTI) 4月合約下跌8分或0.10%，收在每桶77.93元。布蘭特5月合約上漲13分或0.16%，收在每桶82.21元。

由於中國需求不熅不火以及IEA表示今年市場供應充足，美國原油和全球基準原油上周分別下跌2.45%和1.76%。

Price Futures Group分析師弗林(Phil Flynn)在最新報告中寫道：「WTI無法突破每桶80元，讓一些人懷疑這股走勢是否已經結束。」

史指中的材料類股擺脫了波動走勢。史指收盤微跌，但材料類股卻走升。Albemarle領漲，上漲5.43%。紐蒙特表現次佳，上漲3.92%。

可以肯定的是，其他材料個股仍然舉步維艱。Steel Dynamics和Nucor表現最差，全都下跌。

沃爾夫研究公司表示，股市可能正處於坎坷的過渡期，但中期來看，漲勢應該會持續下去。

策略師森耶克(Chris Senyek)在給客戶的最新報告中表示，股市短期內可能會陷入困境，但投資人不應在經濟低迷的最初跡象出現時感到恐慌，「經歷大規模上漲之後，股市回跌的時機似乎已經成熟。雖然預計未來將出現更多波動，但持續低迷似乎不太可能。除非數據開始證明經濟明顯放緩，或者通膨看來足夠粘稠，足以阻止聯準會在必要時快速大幅降息。」

從表面上看，這種回檔實際上可能是轉向2023年表現不佳的股票，森耶克說，「我們將繼續持有大型科技股，但其獲利仍將出現強勁的向上修正。然而，預期市場廣度將進一步擴大，一些『被遺忘的周期性股票』也將表現出色，包括短周期工業、模擬半導體和資本市場。小型股也應該開始表現出行情。」