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黃仁勳喊未來十年AI算力暴增百萬倍 6廠商要跟著發達了

記者陳昱翔、林薏茹／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳高喊，未來十年AI算力將再提高100萬倍。隨AI算力暴增，為避免資料傳輸卡頓，光通訊扮演讓AI算力順利大爆發最關鍵角色，光環（3234）、眾達-KY（4977）、前鼎（4908）、華星光（4979）、創威（6530）、聯亞（3081）等台廠商機大爆發。

業界人士指出，以ChatGPT為首的AI軍備競賽開啟後，大幅推升800G等光通訊模組需求，輝達新一代DGX GH200 AI超級電腦推出後，光是GPU與800G光模組搭配的數量就呈現倍數增加，若算力持續提升，需求量更是難以估算。

AI正加速推升光通訊模組規格升級，高速傳輸需求由400G轉向800G，下一代規格將走向1.6T，引爆光通訊產業新一波成長動能。

眾達預期，今年業績主要動能來自400G、800G等資料中心高速傳輸模組需求，CPO因產品規格與既往模組規格不同，開發仍需時間，營收貢獻估落在2025年。

華星光主要客戶美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用主要為資料中心，邁威爾去年第4季已推出新一代 800G ZR 光收發模組。華星光也持續投入 800G 光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，下半年800G產品有機會放量，且與邁威爾關係緊密，將在市場規格升級潮中搶占先機。

前鼎認為，AR、VR、AI、5G等技術的應用對於流量需求非常龐大，將推動資料中心基礎建設，客戶也紛紛採用高速光模組，看好800G乙太網路模組在2025年前將成為主流，也為光通訊廠帶來新商機。

聯亞同步受惠AI市場火熱，目前矽光產品訂單能見度約一至二個月，已有不少客戶採用矽光產品用於AI伺服器，且整體量能仍有成長空間。

據悉，聯亞的主要美系客戶為Google，Google為因應生成式AI趨勢要增加算力，因此正加速建置資料中心，並提升產品規格，進而激勵800G需求提升，同時也在積極準備下一代1.6T產品，將有助於聯亞出貨動能轉強。

法人形容，當AI算力以百萬倍跳升，就如同行駛超高速磁浮列車，不能再以傳統柏油路甚是碎石路作為道路前進，而是要更完整的配套方案，專屬的軌道運行，光通訊可提供更快的傳輸速度、頻寬更高、能耗更低，將是AI算力大爆發後，讓資料順利傳輸不卡頓不可或缺的技術。

AI 聯亞 輝達

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