黃仁勳：Nvidia的目標 要讓對手免費提供晶片也打不過

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近表示，該公司的目標，要讓自家GPU好到連對手免費提供晶片，都被嫌不夠便宜。 美聯社

人工智慧（AI）晶片 領頭羊輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 最近表示，該公司的目標，要讓自家GPU好到連對手免費提供晶片，都被嫌不夠便宜。

科技網站Tom's Hardware報導，據史丹福大學經濟政策研究院公布的影片，該校經濟系榮譽教授蕭文（John Shoven）詢問黃仁勳，對手宣稱自己產品夠好，雖然比不上輝達，但價錢更便宜，是否會構成威脅？

黃仁勳回答說，買賣晶片的人會思考晶片價格，但經營資料中心的人，會考慮營運成本，也就是總體擁有成本（TCO）。

他說，輝達晶片在布署時間、表現、利用率、靈活性的優勢，「奇佳無比，就算競爭對手的晶片免費，都不夠便宜」。他強調，維持此種領先程度，具備此種無懈可擊的TCO，是輝達的目標。他說，輝達努力創新，不靠運氣，沒什麼是理所當然的。

他並表示，他們面臨地表上最激烈的競爭，某些情況下，該公司的客戶，同時也是對手。但輝達主動幫助，正在設計替代AI處理器的客戶，甚至向他們透露未來晶片的路徑圖。他說，輝達營運有如「完全打開的書本」，並與幾乎業界所有人合作。