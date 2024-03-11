我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

美債漲過頭 巴克萊建議拋售10年期美國公債

編譯季晶晶／綜合外電
巴克萊（Barclays）建議投資人拋售10年期美國公債，理由是美國經濟的韌性顯得美債近期漲過頭了。（美聯社）
巴克萊（Barclays）建議投資人拋售10年期美國公債，理由是美國經濟的韌性顯得美債近期漲過頭了。（美聯社）

巴克萊（Barclays）建議投資人拋售10年期美國公債，理由是全球最大經濟體的韌性顯得美債近期漲過頭了。

交易商押注美國聯準會遲早要降息，10年期美國公債的殖利率已從今年的峰值4.35%下降將近30個基點。Anshul Pradhan和Amrut Nashikkar在內的巴克萊策略師撰寫報告表示，考慮到最近幾周美國經濟數據強於預期，殖利率下降「怪怪的」。

他們寫道：「即將公布的數據表明美國經濟依然有韌性，勞動市場呈現穩健的實質收入增長，同時眼下還實現了再平衡。過去幾周的反彈似乎過度，我們建議做空10年期美國公債。」

今年來，數據訊號和央行官員言論經常不一致，促使交易商重新評估其假設，對聯準會何時轉向寬鬆的押注也來回變化。在美國公布憂喜參半的就業數據後，以及周二關鍵通膨數據即將出爐前，巴克萊表示看跌債券。

10年期美國公債殖利率周一在亞洲盤時段持穩於4.07%。根據巴克萊，未來幾個月債券供應增加，以及聯準會希望減少整體債務期限，都是投資人謹慎以對的原因，此外，經濟數據強勁。

分析師認為，「疲軟數據很可能再次誤導市場，如同去年，經濟基本面依然很強勁」，雖然聯準會似乎謹守今年起開始降息的基線，但支持「有意義的寬鬆周期」理由已經減弱。

殖利率 聯準會 投資

上一則

睽違4年後 台積電重登全球市值前十大上市公司

下一則

美前財長桑默斯：Fed不降息機率升高

延伸閱讀

投資人趕在Fed啟動降息前 狂買債券基金

投資人趕在Fed啟動降息前 狂買債券基金
巴克萊上調超微目標價 還能再漲14% 因AI應用晶片銷量超預期

巴克萊上調超微目標價 還能再漲14% 因AI應用晶片銷量超預期
印度上季GDP大增8.4% 專家潑冷水

印度上季GDP大增8.4% 專家潑冷水
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
61歲的輝達執行長黃仁勳如今身價逾690億元，擠身全球頂級富豪名單。但黃仁勳1972年才和哥哥移民美國。(記者侯永全／攝影)

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

2024-03-04 23:56

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全