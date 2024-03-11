睽違4年後 台積電重登全球市值前十大上市公司
台積電市值已超越博通（Broadcom），再度躋身球市值前十大企業之林。
台積電上周股價大漲14%，市值已達6,470.3億美元，博通（Broadcom）因獲利不如市場所料，上周五大跌7%，市值掉到6,064.9億美元。
受到費城半導體指數上周五大跌4%所累，台積電周一股價一度下跌2.3%，但市值仍高於博通。這是2020年以來，台積電首度重返全球市值十大之列。
受到投資人明顯對半導體股獲利了結的影響，亞洲晶片和AI概念股周一也大跌，Screen跌9.3%，Disco跌7.5%，Advantest跌7.1%，SK海力士跌4.2%
摩根史坦利和摩根大通分析師均預料，在人工智慧（AI）相關營收激增和定價能力強大的帶動下，台積電仍有上漲空間。
台積電1~2月營收成長9.4%，反映AI帶動高階晶片的需求，抵銷iPhone銷售放緩可能帶來的潛在影響。摩根士丹利和摩根大通在內券商已紛紛將台積電目標股價上修約10%。
從選擇權交易來看，投資人繼續做多台積電ADR。彭博彙整資料來看，儘管台積電股價已創新高。未平倉比降至一個月來最低，顯示選擇權交易者購買的看漲合約多於看跌合約。
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