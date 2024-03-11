輝達一年內創投增逾兩倍 在意的不單只是回報
輝達（Nvidia）因人工智慧（AI）熱潮成為投資寵兒，但較不為人所知的是，輝達自己本身也是業界中極熱中的創投投資人。
華爾街日報引述Dealogic數據指出，輝達去年投資大約30多家新創公司，比前年增加兩倍多。輝達的財報顯示，截至今年1月底，對其他公司的投資規模達到約15.5億美元，遠高於前年的3億美元。
華爾街日報指出，這些投資不僅僅是為了押注會有不錯的收益，也在AI打入新行業並解決新問題之際，提供了一個在科技上發展趨勢的窗口。這些投資也有助於輝達打造未來靠其技術發展的企業未來的生態系。當前輝達在用於訓練強大AI模型的晶片領域占有主導地位，競爭對手一直想分一杯羹。
華爾街日報指出，輝達旗下有兩家創投部門，Vishal Bhagwati是其中一家的負責人，他說，投資活動增加，並不是預定好的。他說，這是輝達躍居AI熱潮前線的自然結果。
他說：「我們的平台在發展，所以我們的生態系也在發展。」平台上的公司越來越多，也成為輝達生態系的一部分，我們希望居中提供支持。」
華爾街日報分析，輝達的風險投資策略，或許可以了解執行長黃仁勳如何看待未來的窗口。每一筆投資交易都由黃仁勳批可，他經常說，科技業發展迅速，輝達如果不儘早對遙遠的未來進行投資，終有一天難逃滅絕噩運。
譬如，輝達已在醫療和新藥開發領域大量投資，黃仁勳認為這些領域適合應用AI。
早年曾共同創立英特爾（Intel）創投部門的英特爾資本的Avram Miller表示，輝達遵循的是一種久經考驗的模式，即押注最終可能為自己產品進一步擴大市場的公司。
對新創企業來說，得到輝達的認同可能比實質投資更有價值。畢竟輝達是AI領域最紅的公司，對客戶和其他投資人來說都是一大賣點。
2月中旬，輝達揭露對專注於語音AI領域的SoundHound AI的投資，這家公司股價一天內飆漲67%。分析師對輝達這項投資報以掌聲，認為這是對SoundHound技術和品牌的肯定。
法國新創公司Moon Surgical執行長Anne Osdoit表示，Moon Surgical大約在三年前開始和輝達合作，當時該公司正為生命科學領域開發晶片。她說，這種合作關係最終促成了投資，輝達還幫助他們解決手術機器人在技術監管方面的疑慮。
最近一年裡，輝達有幾項投資受到外界矚目，其中一個是CoreWeave，這是一家營運大型資料中心的公司，採用了大量輝達晶片，並以租賃的方式提供運算能力，成為亞馬遜和微軟等大型雲端運算公司的對手。
業界高層表示，輝達的創投可以幫助自己保持領先對手，並掌握快速發展變化的技術趨勢。相較於晶片供應商，有投資人的身份通常更容易獲得更多有關公司策略和業務關係的消息。
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