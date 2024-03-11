輝達一年內創投增逾兩倍 在意的不單只是回報

輝達2月揭露對專注於語音AI領域的SoundHound AI的投資，讓SoundHound一日內股價狂飆67%。(路透)

輝達 （Nvidia）因人工智慧（AI ）熱潮成為投資 寵兒，但較不為人所知的是，輝達自己本身也是業界中極熱中的創投投資人。

華爾街日報引述Dealogic數據指出，輝達去年投資大約30多家新創公司，比前年增加兩倍多。輝達的財報顯示，截至今年1月底，對其他公司的投資規模達到約15.5億美元，遠高於前年的3億美元。

華爾街日報指出，這些投資不僅僅是為了押注會有不錯的收益，也在AI打入新行業並解決新問題之際，提供了一個在科技上發展趨勢的窗口。這些投資也有助於輝達打造未來靠其技術發展的企業未來的生態系。當前輝達在用於訓練強大AI模型的晶片領域占有主導地位，競爭對手一直想分一杯羹。

華爾街日報指出，輝達旗下有兩家創投部門，Vishal Bhagwati是其中一家的負責人，他說，投資活動增加，並不是預定好的。他說，這是輝達躍居AI熱潮前線的自然結果。

他說：「我們的平台在發展，所以我們的生態系也在發展。」平台上的公司越來越多，也成為輝達生態系的一部分，我們希望居中提供支持。」

華爾街日報分析，輝達的風險投資策略，或許可以了解執行長黃仁勳如何看待未來的窗口。每一筆投資交易都由黃仁勳批可，他經常說，科技業發展迅速，輝達如果不儘早對遙遠的未來進行投資，終有一天難逃滅絕噩運。

譬如，輝達已在醫療和新藥開發領域大量投資，黃仁勳認為這些領域適合應用AI。

早年曾共同創立英特爾（Intel）創投部門的英特爾資本的Avram Miller表示，輝達遵循的是一種久經考驗的模式，即押注最終可能為自己產品進一步擴大市場的公司。

對新創企業來說，得到輝達的認同可能比實質投資更有價值。畢竟輝達是AI領域最紅的公司，對客戶和其他投資人來說都是一大賣點。

2月中旬，輝達揭露對專注於語音AI領域的SoundHound AI的投資，這家公司股價一天內飆漲67%。分析師對輝達這項投資報以掌聲，認為這是對SoundHound技術和品牌的肯定。

法國新創公司Moon Surgical執行長Anne Osdoit表示，Moon Surgical大約在三年前開始和輝達合作，當時該公司正為生命科學領域開發晶片。她說，這種合作關係最終促成了投資，輝達還幫助他們解決手術機器人在技術監管方面的疑慮。

最近一年裡，輝達有幾項投資受到外界矚目，其中一個是CoreWeave，這是一家營運大型資料中心的公司，採用了大量輝達晶片，並以租賃的方式提供運算能力，成為亞馬遜和微軟等大型雲端運算公司的對手。