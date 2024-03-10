蘋果電動車胎死腹中 憑弔Apple Car原本五種可能版本

福斯公開發表ID Buzz概念車之前，蘋果內部即展示類似外觀的版本，這可能不是巧合。在2010年代中期，蘋果汽車團隊正好有部分員工轉投福斯。(路透)

蘋果（Apple ）的造車計畫雖已告吹，但這十年來的開發足似列入典型的案例研究，其中暴露了管理層猶豫不決、技術瓶頸，以及市場現實，結果不僅錯失了機會，也拖延了未來發展。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）報導，大約在2014年，蘋果開始有了電動車發展計畫，有意藉此分散營收來源，開拓iPhone以外的未來方向。

當時，汽車市場儼然成為矽谷下一個戰場，特別是在自駕 技術領域。在特斯拉 等公司的努力之下，我們看到汽車基本上就是一輛裝了輪子的電腦。

對蘋果來說，這看起來是一個絕佳的機會：可以巧妙結合硬體、軟體和服務來顛覆這個產業，蘋果可以設計一輛外觀超酷的車，除了自駕功能外，可以開發自己一套作業系統，銷售蘋果音樂和TV+影片平台等服務。

不過，葛曼指出，蘋果執行長庫克和其他高層主管在發展策略上意見分歧，大至該不該造車，小到車內內裝的細節。其中一個主要爭議點，在於自駕功能要發展到什麼程度，自駕等級從0到5，蘋果做了多次改變。

在這樣的背景之下，蘋果放棄造車並非失策，如此釋出了資源，可專注於新的生成式AI功能。儘管如此，葛曼認為，對次蘋果原本可能改變公司往後數十年的發展走向而言，仍堪稱極大遺憾。

葛曼揭露，蘋果車2020年左右的設計，外型有點像Canoo帶有未來感的廂型車，但玻璃窗上有可調節的黑色窗簾。它有一個全玻璃天窗，純白的外觀和中黑白壁的輪胎。前面外觀一致，所以總看起是在向前駕駛，且優化為5級全自動駕駛。

內裝設計更動過好幾次，但大致的概念極簡的介面，可容四人舒適乘坐，搭配私人飛機或豪華轎車上才會看到的座椅，可以在正常椅子、躺椅還有腳踏墊模式之間轉換。

主要設計中都包括一個電視大螢幕，用於播放影片，還可以用FaceTime通話。其他設計還有車頂上懸掛iPad大小的螢幕，可操作常用功能。蘋果甚至還設計了一種特殊的空調系統，可以向車廂的兩側送氣，就像現代先進的飛機一樣，而不是直接對著乘客的臉吹。

這不是 Apple car 的唯一設計方向。傳奇設計師艾夫早期設計的一個看起來就像是福斯1950年代福斯商旅車的現代重現版。第二個版本是基於這個概念演變而來的，外觀幾乎和2017年福斯ID Buzz概型車一模一樣。

這個設計在福斯發表ID Buzz概念車之前就在蘋果內部展示過，這可能不是巧合。在2010年代中期，蘋果汽車團隊正好有部分員工轉投福斯。

Apple Car的第三種版本保留了相同的造型，但車頭更加震撼，就像下切的高爾夫鐵桿頭。第四個版本就是貌似Canoo的版本，並在2020年為Apple Car計畫再掀轟動。庫克和營運長威廉斯對這個設計印象深刻，還曾在蘋果位於亞利桑那州的測試場上發表談話，承諾全力投入開發工作。