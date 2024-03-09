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中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

記者葉文義／即時報導
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

高盛集團財富管理業務的首席投資官Sharmin Mossavar-Rahmani近日在接受彭博電視採訪時表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成為投資中國的理由。她並提出四大理由看淡中國股市前景。

Sharmin Mossavar-Rahmani表示，很多客人最近都問同一個問題，便是中國股票看起來如此便宜，「它是否已經過了最糟糕的時候？是否值得入市？」。

綜合FX168財經報社（香港）、BusinessFocus等報導，她的觀點仍然是，「不應該在中國投資」。她並爲自己「看淡中國股票」列出四大理由。

理由一：預期中國未來10年經濟將穩步放緩。Mossavar-Rahmani認為，中國經濟增長的三大支柱：房地產市場、基礎設施和出口，均將同樣面臨疲軟的局面。

理由二：中國政策制定缺乏明確性，加上參差不齊的經濟數據，加劇人們對在中國投資的擔憂。事實上，中國政府更在此次兩會宣布取消國務院總理的兩會新聞會，打破長達數十年的在重要會議上必定舉行年度新聞發布會的傳統。

理由三：中國房地產行業尚未觸底，即使中國可能將推出一些短期刺激措施；理由四：經濟數據真實性成疑。

Mossavar-Rahmani指出，目前還不清楚中國長期政策的總體方向是什麼，而政策的不確定性通常會給股市帶來一些限制。

投資 兩會 房地產

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