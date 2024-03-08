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輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

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輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

財經新聞組記者張大仁／即時報導
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。

史坦普500指數下跌33.67點或0.65%至5123.69點，那斯達克指數下跌188.26點或1.16%至1萬6085.11點。兩者在盤中觸及歷史新高後轉為下跌。道瓊工業指數下跌68.66點或0.18%收3萬8722.69點。

三大股指本周均走低。史指下跌0.26%，藍籌道指和科技股那指分別下跌0.93%和1.17%。這是道指自去年10月以來表現最差的一周。

由於輝達的漲勢失去動力，股市受到打擊。這家人工智慧寵兒收盤下跌5.55%，創5月底以來最糟單日走勢。

即使如此，輝達本周仍上漲3.98%。貢獻這段時間的漲勢，光今年以來該股市值就增加超過1兆元。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)針對輝達的走勢表示：「這並不意味著長期上揚潛力已經結束。」「這只是代表也許我們已經漲過頭了：我們已經進入超買區面，該是獲利了結的時候了。」

雖然輝達拖累了科技股，蘋果反而上漲1.02%，結束2022年初以來最長的7天連續下跌。但該股本周仍下跌3.15%，成為道指表現最差的個股。

2月就業數據對於聯準會何時開始降息提供了一些相互矛盾的訊號。一方面，新增就業人數遠超預期，為27.5萬個，而《道瓊》調查的經濟學家估計為19.8萬個；這可能意味著經濟仍運作得相當火熱；但失業率意外上升至3.9%，薪資成長也低於預期，這讓人們看到通膨已經降溫到足以安撫聯準會的一絲希望。1月就業成長數據也被下修。

Key Private Bank投資長馬德佑(George Mateyo)表示：「總而言之，人們將能從今天的報告中獲取想要的任何資訊。」「不過數據偏向正面，應該為聯準會提供足夠的信心，認為調整利率是適當的。」

Harris Financial執行合夥人考克斯(Jamie Cox)表示，就業數據顯示，聯準會實際上正在實現其所謂的雙重使命，即保持高就業率，同時保持通膨溫和，「勞動力正在流動，工資通膨也在流動。聯準會正在履行其雙重使命。」「沒有人預料到這個結果，但它正在發生。」

Carson Group首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示，拜登總統在7日晚間的國情咨文演講中呼籲對高收入美國人徵收更多稅，但這似乎並沒有削弱投資人情緒，「拜登總統指出對富人徵收更高稅收的可能性，但就目前而言，這並沒有擾亂市場。」

由於中國需求低迷與國際能源總署(IEA)認為供應充足兩者彼此衝突，原油期貨本周下跌。

西德州中質原油(WTI) 4月合約當日下跌92分或1.2%，收在每桶78.01元。布蘭特5月合約下跌88分或1.1%，收在每桶82.08元。美國原油和全球基準原油本周分別下跌2.45%和1.8%。

Again Capital創始合夥人基爾達夫(John Kilduff)表示：「中國需求的大幅復甦仍然沒有用；如果沒有這項因素，油價將很難維持並進一步復甦，並使WTI回到80元以上。」

科技股是道指本周最大的贏家和輸家。道指本周下跌0.93%，部分是受到科技股Salesforce和蘋果兩個表現最差的個股所拖累。零售商Nike也下跌2.43%，拖累道指。

但另一方面，IBM本周以4.36%的漲幅成為道指表現最佳個股；思科表現次佳，漲幅超過2.3%。

AXS Investments投資長巴素克(Greg Bassuk)表示，即使人工智慧具有長期成長潛力，投資人可能需要考慮從輝獲利了結。

他表示：「輝達在這個領域的領導地位為未來幾個月的上漲空間提供了更大的空間。」「然而，投資人應謹慎考慮一些輝達的獲利回吐，以及為輝達帶來下行風險的投資，以便從英偉達的回跌中獲利。」

輝達 投資 就業

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