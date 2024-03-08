峰迴路轉…鮑爾、拉加德引燃股市對6月降息期待

聯準會主席鮑爾（右）與歐洲央行總裁拉加德（左）不約而同表示，今年降利率的時點不遠了，助長市場對6月將是央行貨幣政策轉折點的預期。圖為檔案照。(美聯社)

美國股市自去年底以來一路走高，史坦普500指數迭創新高，主要靠兩大支柱撐起：聯準會（Fed）降息 在望，以及美國經濟至今強健無衰退之虞。如今，這兩股力量已結合起來助推美股，對後市展望是吉兆。

巴隆周刊（Barron's）報導，美國經濟比預期強勁，通膨似乎揮之不去，使金融市場近幾個月來一再降低對今年Fed降息次數的期望，從原本預期降息六次之多，下修至三次，最近甚至有分析師提醒投資人提防Fed今年完全不會降利率的風險。

然而，Fed主席鮑爾 7日在國會作證的一席話，使市場對降息的希望死灰復燃。

鮑爾6日赴眾院金融服務委員會發表經濟證詞時重申，在決策官員有把握打贏抗通膨戰役前，Fed還不急於調降利率。但次日，鮑爾轉赴參議院銀行委員會作證時，語調趨緩，說出股市交易員想聽的話。鮑爾7日說，Fed十分清楚等太久才降利率的風險，此刻距離Fed必須開始降息的時點「不遠」了，今年Fed「可能會、也將會」開始調降借貸成本。

儘管鮑爾並未提供今年降利率的明確時間表，美股三大指數7日仍齊步上漲，因為鮑爾一番話顯示，今年降息希望並未落空。

同時，在大西洋對岸，歐洲央行（ECB）總裁拉加德彈的調也有異曲同工之妙。她強調降利率時候未到，但顯然快到了。拉加德還加上一句：到6月時，ECB會更清楚通膨降溫幅度是否已足夠。

Fed主席和ECB總裁的最新發言給市場一個重要訊息：6月對全球央行決策來說，可能是重大轉折點。屆時，Fed和ECB貨幣政策都可能開始由緊轉鬆，逆轉一世代以來最大幅度的升息循環。

史坦普500指數7日於是再次改寫新高紀錄，這回是鮑爾出一臂之力為漲勢推波助瀾。在最近市場對今年降息展望起疑後，鮑爾光是表示今年降息次數應該不會是零，就足以給股市打了一劑強心針。

債市交易員的反應較冷淡。美國2年期公債殖利率 從本周最高的4.6%降至4.5%。根據CME FedWatch網站，在鮑爾兩天國會作證期間，市場始終預期Fed在6月啟動降息的機率大約在55%。

去年底，Fed即將降低利率的展望，是美股最大的助漲動力。今年初，美國經濟動能比預期強驅散衰退疑雲，美企獲利前景亮麗，接棒推升股價。現在，降息在望與強韌的經濟合流，進一步支撐美股。這是個好預兆。