Prada去年業績亮眼 股價飆漲16%

Prada去年營收與獲利都優於預期，且評估今年1~2月的情況和上季類似強勁。(路透)

義大利 精品業者普拉達（Prada）去年營收與獲利都優於預期，主要靠旗下Miu Miu品牌與旗艦Prada品牌銷售熱絡助攻，及亞太銷售勁增，且評估今年1~2月的情況和上季類似強勁，激勵在香港 掛牌的股價8日盤中大漲16%，有望締造2011年在香港上市以來最大單日漲幅。

Prada去年淨利成長44%至6.71億歐元，淨營收增加17%到47.3億歐元（51.5億美元），都高於分析師預期。

上季Miu Miu品牌銷售躍增82%，全年成長58%；核心的Prada品牌上季銷售增長10%，全年增加7.4%。追蹤社群媒體與搜尋網站提及品牌與產品的Lyst Index指出，上季Prada是「最火熱」的品牌名稱，Miu Miu位居第二。

Prada在日本 市場和日本以外亞太市場的去年銷售都很強勁，日本市場營收跳增44%，日本以外亞太營收成長24%，部分原因是比較基期較低。去年歐洲營收增長14%，美洲營收持平。

展望2024年，執行長葛拉（Andrea Guerra）表示1~2月的趨勢和上季類似，該公司對「持續的總體與地緣政治不確定性」保持警戒，但仍計劃實現高於市場預期的成長率。

花旗分析師喬維特與布拉可指出，根據花旗計算，Prada上季銷售成長13%，是少數上季營收成長二位數的精品業者之一，Miu Miu銷售成長部分是因手提包需求增加、以及在中國的品牌知名度提高。