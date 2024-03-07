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這檔飆股過去1年來狂漲近4倍 輝達還輸它

編譯吳孟真／綜合外電
美國服飾品牌A&F股價過去一年漲幅近4倍，比AI熱門股輝達還高。路透
美國服飾品牌A&F股價過去一年漲幅近4倍，比AI熱門股輝達還高。路透

美國服飾品牌Abercrombie & Fitch（A&F）美國時間6日公布，上季營收和獲利皆優於預期，卻預估未來成長幅度將趨緩，拖累當天股價跌逾3%，。但該公司已過去一年來近400%的漲幅，使得近期漲勢凌厲的輝達（Nvidia）都相形失色。

A&F止於2月3日的年度第4季（上季）營收較一年前增加17%至14.5億美元，每股盈餘從0.81美元增至2.97美元，均優於FactSet訪調分析師預期。第4季同店銷售成長16%，符合市場預期。

A&F過去一年來股價暴漲397%，漲幅比輝達的265%還大。A&F市值也成長415%至69.9億美元，高於輝達281%的增幅。A&F的預估本益比目前約為21.2倍，高於其16.5倍的五年期歷史平均。

資產管理業者William Blair分析師卡頓（Dylan Carden）給予A&F「與大盤持平」的股票評等，但未訂定目標價。

A&F近年翻轉其經營方針，不僅更新品項，也調整其行銷對象，增加該品牌服飾對各種體型消費者的友善程度，此舉措成功帶動A&F股價上漲。

A&F品牌轉型的成就可見於其業績表現，去年度營收42.8億美元，每股盈餘6.28美元，皆優於分析師預期，也高於前年37億美元營收、每股盈餘0.12美元的成績。

A&F預期今年度全年淨銷售將由2023年的43億美元，成長4%~6%，高於市場預期的44.3億美元。

輝達 Fitch

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