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瑞銀：黃金漲太快 調整下更健康 白銀正在趕上

記者林茂仁／即時報導
金價飆漲創歷史新高。（路透）
金價飆漲創歷史新高。（路透）

金價飆漲創歷史新高，白銀價格跟隨上漲，瑞銀在最新報告中指出，黃金強勁上漲揭示了市場看漲預期，如果黃金拉回調整可能對市場更有益，在積極市場情緒和有限倉位下黃金或繼續上漲，而白銀有望補漲，追上黃金漲勢。

3月7日現貨黃金報2155.53美元/盎司，已連續七個交易日上漲，漲幅超過100美元，打破去年12月時創下的記錄。

對於近期黃金走勢，瑞銀在報告中指出，黃金漲太快了，調整下更健康，金價反彈顯示出市場看漲傾向，在此之前倉位偏少，基金經理淨多頭倉位僅為過去12個月高點的一半左右。芝商所最新資料顯示，未平倉合約在上周末最初上升後，截至周二漲勢有所緩和，表明部分倉位元在高點回吐。一些盤整對市場來說是有益的，黃金反彈讓很多人感到意外，無論是在時機上還是在幅度上，違背了美聯儲推遲降息的預期。

黃金ETF仍是淨賣出，過去一周賣出速度有所放緩，在較高的價格水準上，黃金實物需求可能會回落。中國黃金現貨交易量有所放緩，但遠期和期貨交易量有所回升。

值得注意的是，周五晚美國將公布關鍵的非農資料，瑞銀預計美國2月非農高於市場普遍預期，而如果新增就業強於預期，金價可能會進一步回吐漲幅。整體來看，瑞銀認為，積極的抗漲情緒和仍然有限的倉位表明金價總體偏向上行。

近期白銀價格也出現了上漲，但相比黃金其表現相對滯後，目前現貨白銀報24.09美元/盎司，突破1月3日來新高。

瑞銀報告指出，如果接下來美國發布的非農資料較弱，且市場降息預期上升，銀價有望迎來補漲。中國銀交易量增長，以及印度銀需求強勁，為銀價上漲提供了支撐。

過去幾個交易日裡，得益於黃金的走勢，白銀價格上漲了8%。然而相對來看漲勢落後黃金:白銀比率繼續在高位附近交易，表明白銀表現不如黃金。

如果美國資料疲軟，美國聯準會更多寬鬆政策被消化，瑞銀認為白銀有潛力追趕黃金漲勢。

從基本面來看，最近需求指標令人鼓舞。最近上海黃金交易所(SGE)的遠期合約和上海期貨交易所的白銀期貨合約白銀成交量都有所回升，中國境內白銀溢價一直呈上升趨勢表明需求有所改善。

此外，今年到目前為止，印度白銀需求一直很強勁，1月進口量較長期平均水準高出約49%，但仍低於2022年強勁的進口量。

金價 降息 印度

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