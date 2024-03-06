Nvidia再創新高 兩董事賣股套現1.8億

輝達（Nvidia）股價持續創新高，兩位董事在近期出脫1.8億美元的輝達股票。(路透)

晶片 大廠輝達 （Nvidia）兩位董事在近日出脫約1.8億美元的股票，是輝達股價持續創新高後，最新幾位賣股套現的公司內部人士。

根據一份文件，輝達董事寇克斯（Tench Coxe）在3月5日出脫20萬股輝達股票，價值約1.7億美元，脫手價格介於每股850.03美元至852.50美元。

寇克斯從1993年來即持續擔任輝達董事，他曾是創投資 本公司Sutter Hill Ventures的常務董事。

根據文件，寇克斯目前手上仍持有超過370萬股輝達股票。

另一位輝達董事史蒂文斯（Mark Stevens）則在3月4日賣出1.2萬股輝達股票，賣出價介於852.06美元至855.02美元。他從2008年來即擔任輝達董事

今年來僅僅兩個多月，輝達股價已經暴漲近80%，6日收盤大漲3.18%至每股887美元，再創收盤新高。

上個月，輝達其他主管總共賣出9.9萬股輝達股票，價值8,000萬美元。

實際上，市場上有關輝達股價出現「巨大泡沫」的說法正在擴散。隨著輝達股價暴漲，ESG投資經理們已經開始擔心這股漲勢可能難以持續，這些人去年大舉押注輝達股票，迄今獲利豐厚。

瑞典永續發展基金Swedbank Robur Technology的經理人巴雷特（Kristofer Barrett）表示，「從長遠來看，我持樂觀態度，但也意識到估值不具吸引力」。先前在他主導下，Swedbank Robur Technology去年決定讓輝達成為該公司最大持股，該基金在彭博的ESG基金表現排名中名列前茅。這檔瑞典基金根據歐洲聯盟規則登記為「促進」環境、社會與治理（ESG）相關基金，2023年報酬率為53%。

但巴雷特表示，現在有人擔心輝達最終或成為自身成功的受害者。

他說，人們意識到這檔股票已經變成「散戶股」，這可能代表泡沫的出現。

根據晨星全球投資研究平台（Morningstar Direct）提供的最新數據，整體而言，持有輝達股票的ESG基金比率從2023年第2季的20%，去年12月底降至15%。

數據顯示，截至去年底，這些基金的輝達持股價值約176億美元，較2023年中期下降約10%。在同期間，輝達的市值增加了17%。

輝達死忠支持人士認為，輝達牢牢掌握開發AI不可或缺的晶片，而執行長黃仁勳已經把這家公司從遊戲顯卡大廠變成市值2兆美元的AI晶片巨擘。迄今，關於輝達股價可能會突然下跌的警訊，通常都被輝達接下來驚人的漲勢「打臉」。

輝達去年市值暴增約240%，今年來再增加約80%。根據彭博資訊彙編的資料，在追蹤輝達的66位分析師中，沒有人建議客戶賣出，其中60人還建議投資人繼續買進輝達股票。