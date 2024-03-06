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Fed卡斯哈里預測：2024年降息兩次 還可能減至一次

編譯季晶晶／綜合外電
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。(路透)
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。(路透)

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，他預計聯準會將在2024年降息兩次，也有可能僅降息一次，但強調尚未最終確定為聯準會即將召開的會議提出什麼樣預測。

決策官員上次在12月發布利率預測時，卡斯哈里預計今年會降息兩次。他周三在華爾街日報主辦的一場活動上說，當要為聯準會3月中的會議提交新預測時，他的預測應顯示相同的降息次數，「或者可能少一次」，因為現在獲得的數據很難讓他主張更多次的降息，但他還沒決定，還是要「取決於看到的通膨數據」。 

他表示，「如果現在的利率非常有吸引力，人們有工作，企業經營的好，通貨膨脹回落，何必要採取行動？」他還說：「如果通膨又開始回升，這可能成為進一步升息的理由，但我認為首先要做的是較長時間內保持此一政策水準。」卡斯哈里今年對貨幣政策沒有投票權。

同日，今年對貨幣政策有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴利（Daky）在奧勒岡州波特蘭市的一場會議演講，雖未對利率前景發表評論，但她準備的稿顯示，部分因供應不足而造成的房價居高不下現象，已協助推高價格超過聯準會的2%目標，而「上升的住房成本是通膨未達預期的關鍵驅動因素，推高了通膨，使負擔能力惡化」。

降息 聯準會 利率

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