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紐約社區銀行獲救命索 前財長米努勤率領注資10億美元

編譯葉亭均／綜合外電
美國區域性銀行紐約社區銀行（NYCB）已經獲得超過10億美元的股權投資，暫時化解危機。(路透)
美國區域性銀行紐約社區銀行（NYCB）已經獲得超過10億美元的股權投資，暫時化解危機。(路透)

陷入困境的美國區域性銀行紐約社區銀行（NYCB）已經獲得超過10億美元的股權投資，從包括美國前財長米努勤在內的投資人取得信任票。

NYCB周三（6日）發表聲明說，這樁資金挹注是由米努勤的Liberty Strategic資本公司、哈德遜灣資本與Reverence資本合夥公司所帶領。消息激勵NYCB股價由黑翻紅，一度大漲36%，最終收漲7.45%至每股3.46美元，逆轉稍早暴跌逾47%的跌勢。

米努勤在聲明中表示：「在評估這項投資時，我們留意到了這家銀行的信用風險情況」，「有了這筆超過10億美元的資金投資於該銀行，我們認為，如果未來需要增加準備金，使其達到或超過NYCB大型銀行同行的適足率水平，我們現在有足夠的資本。」

NYCB同時任命美國貨幣監理局（OCC）前局長奧丁（Joseph Otting）為執行長，接替迪內羅的職位，後者2月29日才臨危受命接任執行長，如今他將繼續擔任非執行董事長。

根據聲明，米努勤的Liberty將投資4.5億美元，哈德遜灣資本將投資2.5億美元，Reverence投資2億美元。NYCB董事會將增加四名新董事，其中包括米努勤和奧丁。

Janney Montgomery Scott分析師馬林納克（Chris Marinac）表示：「投資圈對這家公司失去信心。沒有甚麼能比獲得資金更能改善信心了。」他說，新的管理層確實是NYCB需要的。

不過，NYCB的股價今年來已跌掉約三分之二，原因是該公司削減股利、為放貸損失提撥比預期更多的準備金。上周，NYCB宣布撤換執行長，並表示已經辨別出追蹤貸款風險的「重大弱點」。

投資 米努勤 貸款

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