華為回歸…今年iPhone銷量估降15% 蘋果市值恐被輝達超越

天風國際證券分析師郭明錤6日於社交媒體X上發文預測，蘋果公司2024年的iPhone出貨量衰退約15%。（新華社）

天風國際證券分析師郭明錤6日於社交媒體X上發文預測，受到華為 手機回歸中國市場，以及高階市場轉向具有生成式人工智慧 和可折疊設計的智慧手機影響，蘋果公司2024年的iPhone 出貨量衰退約15%。

他並提出警告，如果蘋果今年無法推出優於市場預期的生成式AI服務，輝達的市值將很有可能超越蘋果。

財聯社報導，郭明錤認為，目前市場預計，可折疊iPhone或是具備生成式人工智慧技術的iPhone產品最早要到2025年才能面世。而在這之前，iPhone的出貨勢頭將持續受到壓制。

郭明錤指出，根據供應鏈調查顯示，蘋果已經將用於iPhone 15和iPhone 16的關鍵上游半導體零件的訂單下調。蘋果的下調幅度可能是全球主要手機品牌中最大的。

郭明錤在文章中寫道，相比iPhone 14系列在2023上半年和iPhone 15系列在2023下半年的出貨量而言，iPhone 15系列和新款iPhone 16系列出貨量將在2024上半年和下半年分別同比下降10到15%。

這代表2024年蘋果iPhone總出貨量將降至2億支，如果這一數字得到證實，意味著蘋果2024全年iPhone出貨量將同比下降15%。

郭明錤提到，得益於生成式人工智慧功能的高集成度帶來的高需求，三星電子已經將Galaxy S24系列的2024年出貨量上調5到10%。

今年年初，iPhone在中國市場銷量大跌。蘋果研究公司Counterpoint的數據顯示，2024年前六周，iPhone在中國的銷量年減24%。而同期，華為在中國的銷量年增64%。

Counterpoint的報告稱，蘋果在中國智慧手機市場的市占在今年初下降至15.7%，排名第四；而去年同期該公司的市占為19%，位居第二。華為在中國智慧手機的市占，從去年同期的9.4%擴大至16.5%，排名第二。

郭明錤預計，面對華為和可折疊手機的競爭，蘋果在中國丟失市占的趨勢將繼續下去。

郭明錤還認為，蘋果預計最早要到2025年才會推出具有重大設計改進、並能提供更多人工智慧技術的iPhone機型。蘋果的可折疊機型預計也要最早到2025年才能推出。這代表之前的蘋果iPhone的出貨增長都將受到影響。

值得注意的是，郭明錤發表上述言論的同時，投行Wedbush分析師卻比郭明錤要樂觀得多。認為iPhone 16被壓抑的需求將有助於克服目前的任何擔憂。