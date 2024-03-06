研究：聯發科上季成為全球智慧手機晶片供應商霸主

研究顯示，聯發科上季已是世界最大智慧手機晶片供應商。(本報系資料庫)

研究機構Canalys的去年第4季智慧手機市場報告顯示，上季搭載聯發科（2454）晶片 的智慧手機出貨量年增21%至超過1億支，稱霸全球同業，顯示聯發科已是世界最大智慧手機晶片供應商。聯發科上季不管以智慧手機出貨量還是出貨營收計算，都以三星 電子和小米 的占比最高。

Canalys於5日在前身為推特的社群媒體平台X，發布上季智慧手機市場的處理器供應商分析圖表指出，上季搭載聯發科晶片的智慧手機出貨量年增21%至1.17億支，並指稱以終端裝置出貨量計算，聯發科已是全球最大智慧手機晶片供應商。

相較下，上季搭載蘋果晶片的智慧手機出貨量成長7%至7,800萬支，位居第二，安裝高通晶片的智慧手機出貨量成長1%至6,900萬支，排名第三。

第四是紫光展銳（UNISOC），配備其晶片的智慧手機出貨量暴增24%至2,700萬支，搭載三星電子晶片的智慧手機出貨量則銳減48%至1,300萬支，上季裝有海思半導體（HiSilicon）晶片的智慧手機出貨量為700萬支，Google晶片驅動的智慧手機出貨量年減4%至300萬支。

蘋果上季的智慧手機出貨營收年比成長20%至870億美元，稱冠全球，第二名的高通下滑2%到300億美元，聯發科則成長22%至230億美元，名列第三。海思半導體的智慧手機出貨營收則為70億美元，若連同出貨量推算，該公司的麒麟9000S晶片以每顆平均1,000美元的價格，供應給nova 12和Mate 60手機。

三星電子上季智慧手機出貨營收則暴減44%至50億美元，紫光展銳年增24%到30億美元，Google成長22%至20億美元。

若綜合分析晶片供應商與智慧手機品牌的智慧手機出貨量，聯發科上季有22%的智慧手機出貨量來自三星電子，20%來自小米，14%來自Vivo，中國大陸傳音（Transsion）和OPPO各占13%，5%來自榮耀，聯想與realme各占4%，另4%來自其他客戶。

以智慧手機出貨營收來看，聯發科以來自三星電子的占比最高，達25%，小米以17%占比居次，第三是OPPO的16%，Vivo占14%，傳音占比為11%，聯想為6%，榮耀是5%，realme為4%，其他客戶的占比則是3%。

高通上季來自三星電子的智慧手機出貨營收占比為40%，其次為小米的17%，榮耀占12%，OPPO和Vivo各占8%，聯想為5%，華為占4%，其他客戶占5%，realme的占比小到未列出數字。