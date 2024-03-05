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美參議員魯比歐提案大幅調高關稅 阻止中國汽車湧進美國

編譯劉忠勇／綜合外電
美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Macro Rubio）。 (美聯社)
美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Macro Rubio）。 (美聯社)

美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Macro Rubio）周二主張大幅提高中國汽車進口關稅2萬美元，阻止中國「湧入美國汽車市場」，以保障美國汽車製造商和汽車勞工。

位列參院情報委員會的共和黨領袖魯比歐表示，他也將提案立法對中國製造商在墨西哥等其他國家生產的汽車加徵關稅，並將電動車補貼僅限於符合嚴格的北美自由貿易規則的對象。

魯比歐表示，採單一關稅的方式可解決中國低階車款不對等的優勢，堵住低價購買的漏洞，也「保障美國汽車製造商和工人免受來自中國的人為低價汽車的衝擊」。

隨著美國11月大選臨近，民主黨總統拜登和國會兩黨領導人都支持限制中國電動車進口的措施。

魯比歐說：「美國現有的關稅曾經有效，但現在不足以對抗中國的最新策略。」他呼籲「多管齊下，以阻止中國共產黨進入美國汽車市場，以免為時已晚」。

比亞廸據報導計劃在墨西哥建立電動廠組裝廠後，相關問題再度引發關注。比亞廸最近已超越特斯拉，成為全世界銷量最大的電動車製造商。

上周，白宮表示，基於對「連網」汽車技術的疑慮，白宮正對進口陸製汽車是否構成國家安全風險展開調查，並考慮實施限制。

關稅 電動車 白宮

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