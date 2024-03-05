科技股領頭下殺 道指重挫逾400點

股指連續第二個交易日下跌，蘋果等主要科技股大幅下跌，拖累大盤進一步遠離近期創下的歷史高點。路透

股指連續第二個交易日下跌，蘋果等主要科技股大幅下跌，拖累大盤進一步遠離近期創下的歷史高點。

科技股首當其衝，那斯達克 指數下跌267.92點或1.65%至1萬5939.59點。道瓊工業指數下跌404.64點或1.04%至3萬8585.19點。史坦普500指數下跌52.3點或1.02%收5078.65點。

Counterpoint Research報告顯示，2024年前6周iPhone在中國的銷量大幅下滑，導致蘋果股價下跌2.84%。

Netflix和微軟等其他幾家大型科技股下跌近3%，特斯拉 下跌3.93%。史指資訊科技板塊領跌大盤，跌幅超過2%。

除了大型科技公司之外，GitLab在發布全年疲弱財測後下跌20.99%。英特爾和Salesforce在道指中表現最差，都下跌超過5%。

Horizo​​n Investments資訊長拉德納(Scott Ladner)在談到陷入困境的科技股時表示：「它們漲得越高，跌得就越慘。」「今天發生的事情是，全年一直暢銷的東西正在被拋售。」

除科​​技股外，目標百貨(Target)假日季獲利強於華爾街預期後上漲12.02%。在發布優於預期的財報和前景後，國防企業AeroVironment上漲27.94%。

投資人繼續消化近期市場反彈至歷史高點，而這股漲勢是由對人工智慧的樂觀情緒所推動的。雖然過去兩個交易日下跌，但今年以來三大主要股指均大幅走高。

比特幣是最新創下紀錄的資產，創下歷史新高。然而，該數位貨幣在兩年來首次突破高峰後迅速下跌。

由於中國承諾促進經濟成長以及OPEC+延長減產的決定與預期持平，原油期貨小幅走低。

西德州中質原油4月合約下跌59分或0.75%，收在每桶78.15元。5月布蘭特原油期貨下跌76分或0.92%，收在每桶82.04元。

北京政府設定2024年經濟成長5%左右的目標，並宣布發行1389億美元「超長期」特別國債，為重大計畫提供資金。

OPEC及其盟友OPEC+ 3日同意將原油減產幅度每日220萬桶延長至第2季。

科技股表現不佳，拉低那指以及那斯達克100指數，「七巨頭」表現最差，特斯拉下跌3.93%。蘋果和微軟各下跌約3%，而亞馬遜和Meta Platforms 則下跌約2%。

半導體和軟體股也表現不佳，CrowdStrike、英特爾、Datadog 和 MondoDB均下跌至少5%。Adobe、Broadcom、On Semiconductor和Globalfoundries下跌至少3.6%，Advanced Micro Devices下跌0.11%

Gordon Haskett分析師格羅姆(Chuck Grom)表示，好市多 (Costco)早該增加會員費，目前時機看來不錯。通常情況下，該費用每66個月調高一次，但高通膨和不確定的經濟使該公司處於維持不變。

他在報告中指出，「事實上，距離上次漲價已經84個月。但隨著整體通膨放緩至歷史水平，甚至部分一般商品出現通貨緊縮，會員費上漲的可能性逐月上升。」

他表示，漲價將有助於獲利成長，不過零售商為提醒會員其所提供的價值而進行的一些臨時折扣可能會抵消這一影響。

自今年年初以來，好市多已上漲16.8%，目前交易價格約為52周高點，並且正在接近格羅姆775元的目標股價。

特斯拉的海外麻煩不斷，中國銷量下滑加劇了這家電動車製造商的跌幅。德意志銀行分析師羅斯納(Emmanuel Rosner)在最新報告中寫道：「根據中國乘用車協會的數據，特斯拉2月中國製造的汽車銷量約為6.04萬輛，較去年同期的約7.45萬輛年減19%。」

然而分析師警告，這些疲軟的整體數據並不僅限於特斯拉。

該公司柏林一家工廠也因涉嫌縱火攻擊而面臨關閉，預計本周不會恢復生產。