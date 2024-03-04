AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

61歲的輝達執行長黃仁勳如今身價逾690億元，擠身全球頂級富豪名單。但黃仁勳1972年才和哥哥移民美國。(記者侯永全／攝影)

華裔科技大亨黃仁勳 (Jensen Huang)創辦晶片廠「輝達」(Nvidia)贏得人工智慧(AI)教父美名，而且投資 房地產有成，根據華爾街日報(WSJ)報導，在加州 聖荷西(San Jose)買下第一棟住房後，黃仁勳夫婦多年來投資5500萬元，在加州、夏威夷都有房產。

根據彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)顯示，61歲的黃仁勳1993年合夥創辦輝達，如今公司市值最高突破2兆元，黃仁勳身價水漲船高逾690億元。

回溯1972年，黃仁勳和哥哥移民美國，就被送到肯塔基州唯一的寄宿學校奧奈達中學(Oneida Baptist Institute)就讀，校方管理猶如感化院般嚴格，直到畢業後，兩兄弟才和父母遷居奧勒岡州。

黃仁勳取得於史丹福大學(Stanford University)碩士學位後，成為科技新貴、結婚生子，妻子黃洛莉(Lori Huang，音譯)為了照顧孩子，放棄比丈夫高薪的工作，隨後在聖荷西買下人生第一間房子，而且隨著財富增長開始投資房地產。

值得一提的是，負責黃仁勳與家人的保全人員薪水全部由輝達埋單，根據資料顯示，2023財政年度，黃家一家的保全費高達56萬5305元。

黃仁勳房產包括

•加州聖荷西(人生首次購屋)：

1號屋：買價不知，1988年以18萬5000元售出；2號屋：1988年33萬8000元購入，2002年以50萬元轉手。

•洛斯阿圖斯(Los Altos Hills)豪宅：

2003年以690萬元買佔地7000多平方呎、有六間臥室的新豪宅，根據統計，洛斯阿圖斯居住品質優異，房價中位數為600萬元，名列全美10大豪宅區之一。

•夏威夷別墅：

2004年黃仁勳夫婦看中茂宜島(Maui)隱密型社區Wailea Resort，佔地10.5英畝、僅有14棟別墅，於是砸下750萬元買下一棟，面積近8000平方呎、七間臥室的豪宅。

•黃金海岸豪宅(Gold Coast Mansion)：

位於灣區太平洋高地(Pacific Heights)的現代化豪宅，面積約1萬1400平方呎，從樓頂可飽覽金門大橋(Golden Gate Bridge)風光，入手房價不明，但是在2017年以3800萬元轉賣給Riva LLC，由稅務律師霍伊納奇基(Michael A. Chojnacki)管理，此人也是黃仁勳和黃洛莉基金會的財務負責人。