我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦

金價快創新高「只差1%」就要突破紀錄 油價收低

編譯葉亭均／綜合外電
金價周一升破每英兩2,100美元，觸及三個月高點，迅速逼近先前創下的2,135.39美元歷史高點。路透
金價周一升破每英兩2,100美元，觸及三個月高點，迅速逼近先前創下的2,135.39美元歷史高點。路透

國際油價周一（4日）收跌，因需求疲軟抵銷石油輸出國組織與盟國（OPEC+）延長自願減產的因素，西德州油價在每桶80美元附近遭遇阻力後回落；金價周一升破每英兩2,100美元，觸及三個月高點，迅速逼近先前創下的2,135.39美元歷史高點。

金價觸及三個月最高 逼近歷史高點

現貨黃金價格4日上漲1.5%，收盤報每英兩2,114.48美元，創去年12月4日以來最高，當時金價創下2,135.40美元的紀錄高點，如今差距不到1%。

美國黃金期貨收高約1.5%，結算價報2,126.3美元。

受美國製造業和建築業支出不振以及物價壓力減弱的推動，上周金價大漲約50美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，金價能輕鬆突破紀錄高點，「聯準會主席鮑爾本周將發表兩次談話，他可能會表現得更加鴿派一些......我們可能會看到周五的美國就業數據不及預期」。

芝商所（CME）的Fed Watch工具顯示，市場認為聯準會6月降息的可能性為66%。

倫敦金銀市場協會表示，倫敦指標金價在周一下午的標售中創下每金衡英兩2,098.05美元的紀錄新高，打破了12月28日創下的2,078.40美元的前紀錄。

白金上漲1.1%，至每英兩897.10美元；鈀金上漲0.5%，至960.50美元。現貨白銀攀升2.8%，報23.79美元。

油價收低

布蘭特原油5月期貨4日收跌0.75美元，跌幅0.9%，報每桶82.80美元；美國西德州原油（WTI）4月期貨收跌1.24美元，跌幅1.5%，報每桶78.74美元。

Again Capital合夥人John Kilduff表示，儘管OPEC+宣布將每日減產220萬桶原油的自願減產計畫延長至第2季，但北半球暖冬的結束仍對油價構成了壓力。

美國能源資訊局上周的數據顯示，包括取暖油在內的美國餾分油供應量在12月下降至每日361萬桶，比11月下降了約10%，是2020年6月以來的最低水準。

交易人士和分析師此前已消化市場普遍預期的OPEC+繼續減產決定；隨著全球需求季節性放緩，其他產油國產量攀升，這一舉措被視作是必要的。

City Index和Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示，「交易人士現在面臨著兩難境地，是在OPEC發布決定後湧向石油，還是採取觀望策略，以評估本周初多頭是否會維持主導」。

金價 油價

上一則

美債殖利率上升打壓日圓 比特幣站上67,000美元

延伸閱讀

洛縣油價上漲 自去年12月以來最高

洛縣油價上漲 自去年12月以來最高
支撐油價 OPEC+將現有減產措施延長至6月底

支撐油價 OPEC+將現有減產措施延長至6月底
油價收漲因供應吃緊跡象浮現 鋁鎳大漲 現貨黃金收紅

油價收漲因供應吃緊跡象浮現 鋁鎳大漲 現貨黃金收紅
中國買黃金熱潮再現 金價能否再衝新高？

中國買黃金熱潮再現 金價能否再衝新高？

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利