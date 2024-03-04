金價快創新高「只差1%」就要突破紀錄 油價收低

金價周一升破每英兩2,100美元，觸及三個月高點，迅速逼近先前創下的2,135.39美元歷史高點。路透

國際油價 周一（4日）收跌，因需求疲軟抵銷石油輸出國組織與盟國（OPEC+）延長自願減產的因素，西德州油價在每桶80美元附近遭遇阻力後回落；金價 周一升破每英兩2,100美元，觸及三個月高點，迅速逼近先前創下的2,135.39美元歷史高點。

金價觸及三個月最高 逼近歷史高點

現貨黃金價格4日上漲1.5%，收盤報每英兩2,114.48美元，創去年12月4日以來最高，當時金價創下2,135.40美元的紀錄高點，如今差距不到1%。

美國黃金期貨收高約1.5%，結算價報2,126.3美元。

受美國製造業和建築業支出不振以及物價壓力減弱的推動，上周金價大漲約50美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，金價能輕鬆突破紀錄高點，「聯準會主席鮑爾本周將發表兩次談話，他可能會表現得更加鴿派一些......我們可能會看到周五的美國就業數據不及預期」。

芝商所（CME）的Fed Watch工具顯示，市場認為聯準會6月降息的可能性為66%。

倫敦金銀市場協會表示，倫敦指標金價在周一下午的標售中創下每金衡英兩2,098.05美元的紀錄新高，打破了12月28日創下的2,078.40美元的前紀錄。

白金上漲1.1%，至每英兩897.10美元；鈀金上漲0.5%，至960.50美元。現貨白銀攀升2.8%，報23.79美元。

油價收低

布蘭特原油5月期貨4日收跌0.75美元，跌幅0.9%，報每桶82.80美元；美國西德州原油（WTI）4月期貨收跌1.24美元，跌幅1.5%，報每桶78.74美元。

Again Capital合夥人John Kilduff表示，儘管OPEC+宣布將每日減產220萬桶原油的自願減產計畫延長至第2季，但北半球暖冬的結束仍對油價構成了壓力。

美國能源資訊局上周的數據顯示，包括取暖油在內的美國餾分油供應量在12月下降至每日361萬桶，比11月下降了約10%，是2020年6月以來的最低水準。

交易人士和分析師此前已消化市場普遍預期的OPEC+繼續減產決定；隨著全球需求季節性放緩，其他產油國產量攀升，這一舉措被視作是必要的。

City Index和Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示，「交易人士現在面臨著兩難境地，是在OPEC發布決定後湧向石油，還是採取觀望策略，以評估本周初多頭是否會維持主導」。