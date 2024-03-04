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兩樣情 印度GDP獲上修 中國GDP遭下調

國際中心／綜合外電
穆迪投資者服務公司大幅上修對印度的國內生產毛額（GDP）的預期，印度最近幾季的成長動能相當強勁，穆迪看好這股勢頭將持續到2024年。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）
穆迪投資者服務公司大幅上修對印度的國內生產毛額（GDP）的預期，印度最近幾季的成長動能相當強勁，穆迪看好這股勢頭將持續到2024年。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）

穆迪投資者服務公司（Moody's Investor Service）大幅上修對印度的國內生產毛額（GDP）的預期，印度最近幾季的成長動能相當強勁，穆迪看好這股勢頭將持續到2024年。

穆迪4日表示：「印度經濟表現良好，2023年的數據強於預期，因此我們將該國2024年的經濟成長率預測從6.1%上調至6.8%」。穆迪還說，印度很可能仍是G20中增長最快的經濟體。

在強勁的製造業和建築業活動的帶動下，印度在2023年的最後三個月以一年半以來最快的速度增長，交出成長8.4%的好成績，超出所有人預期。

穆迪表示，高頻指標顯示，去年第3和第4季的強勁動能，已延續到今年的第1季。穆迪預測，印度政策在5月全國大選後將保持連貫性，繼續側重於基礎設施建設。

另一方面， 經濟學人智庫最新發表報告，將2024年全球實質GDP增長預測輕微上調1個百分點至2.4%，意味著今年的經濟增速與去年大致持穩，其中對美國今年GDP增長預測上調至1.8%，但第二大經濟體中國的成長率預測從4.9%降至4.7%。

報告預測，去年全球GDP增長2.5%，而今年的增速預估與去年相去不遠。經濟學人智庫表示，相對較高的利率將限制全球經濟活動，但沒有跡象顯示世界經濟承受陷入衰退的系統性債務壓力。

受惠於強勁的勞動市場，貨幣政策緊縮對美國經濟的影響小於預期，經濟學人智庫將美國今年的GDP增速由原來的1.3%上調至1.8%。而下調中國的經濟預測反映的是當局對陷入困境的開發商的支持延遲，讓消費和房地產相關活動的前景更加黯淡。               

印度 投資 房地產

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