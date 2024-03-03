托運行李費用一再調升 其來有自

航空公司將托運行李費視為不必納稅的搖錢樹。（路透）

聯合航空3月底從丹佛飛往達拉斯的來回機票廣告售價為91美元。但在機場托運行李的來回費用將額外增加80美元，幾乎與機票價格相同。

隨著航空公司提高收費，托運行李費用創下歷史新高。航空公司專家表示，行李費對航空公司來說是利潤豐厚的收入，也是節稅的方式。

美國航空宣布將把行李費調高5美元；將對未先線上付款的客戶收取40美元費用，如果是線上付款的客戶則收取35美元。聯航、捷藍航空和阿拉斯加航空今年也宣布漲價。西南航空是唯一不收取托運行李費用的航空公司。達美航空對第一件托運行李收取30美元費用，但自2018年以來一直沒有提高價格。

托運行李費一直存在，但它是一個相對較新的現象。2008年，美國航空成為美國第一家向乘客托運行李收費的大型航空公司，當時收費15美元。航空公司也會對重量超過一定門檻、通常50磅的行李收取額外費用。

航空業專家、旅遊網站View from the Wing的創辦人勒夫(Gary Leff)說，

單獨對行李收費，這一舉措被稱為「分門別類」(Unbundling)，是將部分價格從基本機票中轉移出來並轉為附加費用以達到節稅目的的一種方式。

美國國內機票需繳納7.5%的聯邦消費稅，但該稅不適用。因此，航空公司可以從每10億美元的國內托運行李費收入中省下7500萬美元的稅費。

行李費也是航空公司的一大收入來源。 根據美國運輸部的數據，2022 年航空公司收取了68億美元的行李費；比2019年新冠疫情 前水平成長了17%，是10年前的兩倍。

行李費在航空公司營業收入中所占比例越來越大。研究顯示，2020年，行李費占主要航空公司收入的4%，占Spirit和Frontier等廉航公司收入的21%。

行李費還為航空公司提供了為其金雞母聯名信用卡 推出優惠的機會。例如達美「飛凡里程常客計劃」美國運通卡，該卡允許客戶免費托運他們的第一件行李。

航空公司聯名信用卡是航空公司的主要收入來源，去年銷售額達250億美元。

旅遊機構Atmosphere Research Group總裁哈特維爾特(Henry Harteveldt)表示：「航空公司提高行李費的部分原因是勞動成本上升，另外部分原因是它們願意而且也能這樣做。」「乘客不喜歡付費托運行李，但他們一般不會因為托運行李費而更換航空公司。」

廉航的崛起

行李費最初是由於航空業面臨的挑戰和廉航公司的崛起而開始的。

2008年，航空公司將行李費的徵收歸因於當時創紀錄的燃油價 格。原油價格在短短5年內上漲近5倍，從2003年的每桶27美元上漲到2008年的每桶127美元。

佛州代通納海灘Embry‑Riddle Aeronautical大學航空行銷學教授瓦格斯帕克(Blaise Waguespack)表示：「當時是收入困難時期，成本不斷增加。」911襲擊事件發生後，搭乘飛機的人數減少，經濟大衰退也造成了損失，「這是直到9/11和艱難的經濟復甦期之後才想到的事情。」

實施新的行李費後，航空公司的行李費收入增加了7倍，從2007年的4.64億美元增加到2010年的34億美元。

行李費的推出也是對美國Spirit航空和歐洲Ryanair航空等低價航空公司崛起的回應。

這些所謂的「超低價」航空公司開始提供較低的基本票價，然後對其他所有物品收取額外費用，包括隨身行李。

各大航空公司的應對措施是推出自有的低票價版本，稱為「基本經濟艙」，並以單獨收費來分類其服務，例如托運行李、腿部空間更大的座位和其他設施。

在新冠疫情期間，大多數航空公司都取消了改簽費，因為它們相信，如果人們在完全不確定是否要乘坐飛機的情況下仍然面臨不可改簽、不可退款的票價，就不會預訂航班。但航空公司保留了行李費，甚至提高了行李費，以彌補改票費帶來的收入損失。

最近，航空公司表示將提高行李費以抵消更高的成本。機師和其他工人的新合約包括兩位數的加薪，而自今年年初以來，航空燃油價格上漲超過10%。

禁止收費？

行李、訂位和其他費用使客戶很難比較航班並確定最便宜的票價。

這使得航空公司能夠增加收入，同時降低基本機票價格。

2015年的研究發現，實施行李費後，基本機票價格下降約7美元，但總體價格卻變相上漲。

行李費一直是政治出氣筒。2011年，前參議員蘭德里烏曾提議禁止航空公司對第一件托運行李收費，但該法案失敗了。

但專家表示，取消行李費可能適得其反。如果取消行李費，主要航空公司可能會提高機票和其他服務的價格。

勒夫表示：「這會破壞Spirit和Frontier等廉航公司的商業模式，而這些模式有助於控制主要航空公司的機票價格。」

美國運輸部去年提出一項規定，要求航空公司在首次顯示機票價格時披露行李、機票變更和家庭座位的費用，以便客戶更容易比較價格。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示：「這項新的規則將要求航空公司對客戶收取的費用保持透明，這將有助於旅客做出明智的決定並節省資金。」

但勒夫表示，這個計畫只是一小步。 相反，附加費用應按與機票相同的稅率徵稅，「我們應該結束機票與費用的差別稅收待遇，這樣政府政策至少不會鼓勵費用激增。」