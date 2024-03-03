貝萊德：日股仍有進一步上揚空間 3月為關鍵月

智庫認為日股仍有進一步上揚空間。(歐新社資料照)，

日本 股市創歷史新高，日經225指數挑戰4萬點。貝萊德智庫指出，日本企業獲利穩健、日企進行改革、日本央行 升息措施將相對保守等利多催化，日股仍有進一步上揚空間。3月為關鍵月，因為工會薪資談判可能影響通貨膨脹走勢，進而影響央行政策。

貝萊德智庫指出，3月對日本而言是關鍵月，因為年度的工會薪資談判可能影響通膨走勢，日本央行也即將開會。日本央行可能在未來數個月結束負利率，但在進一步升息之前，需要更多數據佐證通膨持續高漲。薪資成長的速度可能不夠，不足以將通膨維持在日本央行所設定的2%目標，因此日本央行不會如市場預期開始緊縮貨幣政策。

貝萊德分析，公司治理改革是日股上漲的關鍵驅動力。東京證券交易所一直在推動日本企業提升獲利能力並配發現金給股東。美國銀行數據顯示，東證股價指數營業利潤年增 17%，獲利強勁成長，符合貝萊德的預期。此外，今年日本還啟動一項新版的股票免稅投資 計畫，以激勵國內投資人投資日股。

整體而言，貝萊德繼續加碼日股，認為日股將能超越歷史高點。除了通膨再度回到溫和水準所帶來的支撐外，公司層面的發展也將推動下一階段的反彈。貝萊德認為日本央行不會破壞樂觀的前景，因此可能對政策保持謹慎態度。考量未來的成長潛力，日股相當具有投資吸引力。