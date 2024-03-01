我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

強大冷風暴襲加州估持續到周日 氣象學家：暴風雪規模之大數年未見

輝達贊助超級電腦 佛州卻禁中國等AI專家

記者顏伶如／即時報導

「財星」(Fortune)雜誌報導，輝達(NVIDIA)共同創辦人馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)為了回饋母校佛羅里達大學(University of Florida)，在學校成立耗資7000萬元、全球規模最大的超級電腦(supercomputers)，消息宣布時佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)曾說將吸引來自各地的人工智慧(AI)頂尖人才，但計畫推出四年後的現在，德桑提斯的反中政策則讓中國AI專家連到佛州都不得其門而入。

名稱為HiPerGator AI的超級電腦採用輝達的人工智慧處理器，馬拉科夫斯基的目標是讓母校晉升學術圈裡的電腦研究翹楚。馬拉科夫斯基與輝達各自為超級電腦出資2500萬元，佛羅里達大學則投入2000萬元。

報導指出，除了佛羅里達大學之外，其他佛州大學也希望使用HiPerGator AI做為癌症新藥研發，但多位教授透露，研究工作遭受阻礙，因為德桑提斯推出法規，禁止來自七個「可疑」國家的研究人員到佛州，擁有許多優秀AI專家的中國與伊朗也列名其中。

佛羅里達大學教職人員委員會主席、法律教授萊特(Danaya Wright)指出，德桑提斯的法令愚昧，不合理的原因很多，「現實情況是，我們應該吸引人才，不是把人送走」。

萊特表示，某些教職人員將受到法令影響，研究工作受到阻撓，心血成果退步好幾年。

報導指出，數百名佛羅里達大學教授已經向包括校長賽瑟(Ben Sasse)在內的學校高層提交陳情書，希望校方設法為禁令鬆綁。前任共和黨內布拉斯加州聯邦參議員賽瑟則拒絕對媒體發表評論。

對沖基金Citadel創辦人、億萬富豪葛里芬(Kenneth Griffin)是邁阿密居民，去年透過遊說行動成功推翻了佛州禁止中國公民投資房地產的禁令。

佛州 AI 輝達

上一則

那指再創新高 史指首登5100點

下一則

AI新創公司打造人形機器人獲貝佐斯、輝達贊助 募得6.75億元

延伸閱讀

佛州建超級電腦中心 這項禁令卻讓許多AI專家吃閉門羹

佛州建超級電腦中心 這項禁令卻讓許多AI專家吃閉門羹
經濟學人：輝達獨占AI市場鼇頭 關鍵在3大優勢

經濟學人：輝達獨占AI市場鼇頭 關鍵在3大優勢
美股「散戶之王」換人 Nvidia已取代特斯拉

美股「散戶之王」換人 Nvidia已取代特斯拉
輝達中國版晶片H20傳下月可預定 最快四周供貨

輝達中國版晶片H20傳下月可預定 最快四周供貨

熱門新聞

香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

黃仁勳：華為是好公司 美限制增中國晶片成本難度

2024-02-24 06:17
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了