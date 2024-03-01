那指再創新高 史指首登5100點

那斯達克指數升至歷史新高，超過2021年的紀錄。投資人押注大型科技股是應對通膨放緩和即將到來的人工智慧(AI)熱潮的最佳方式。（路透）

那斯達克指數升至歷史新高，超過2021年的紀錄。投資 人押注大型科技股是應對通膨放緩和即將到來的人工智慧(AI )熱潮的最佳方式。

以科技股為主的那指上漲183.02點或1.14%至1萬6274.94 點，繼一天數收創歷史新高後再締新猷，為2021年11月以來首見。史坦普500指數上漲40.81點或0.8%至5137.08點，首次收在5100點上方，盤中更觸及新高。道瓊工業指數上漲90.99點或0.23%至3萬9087.38點。

晶片製造巨頭輝達(Nvidia)在過去12個月飆升逾260%，帶動科技股上漲，1日上漲4%。Meta也上漲2.48%。

本周那指上漲1.74%，而史指則上漲0.95%。這兩個指數在過去8周出現7周上漲。道指表現落後，本周下跌0.11%。

那指是今年最後一個創下新高紀錄的主要股指，29日達成這個里程碑。對AI的熱情在2023年和今年提振了大型科技股和整體股市。通膨放緩以及聯準會預計在2024年稍後降息也有助於那指從艱難的2022年復甦。

Harris Financial Group管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「科技類股出現如此大的發展，因為人們非常重視它可能是什麼：AI和1990年代末的重大變革太相似了。」「人們現在完全忽視了市場其他部分。結果通常不會很好。」

雖然陷入困境的紐約社區銀行(New York Community Bancorp)在宣布領導層變動並披露其內部控制問題後下跌25.89%，股市仍上漲。2024年以來該行已下跌65.9%，部分投資人擔心這是未來更廣泛的房地產震盪的跡象。

科技股本周上漲2.4%，成為史指中表現最好的類股。NetApp飆漲 18.77%，領漲該類股。非必需消費品緊隨其後，上漲2.1%。與此同時，醫療保健股下跌1.1%，本周表現最差。

隨著三大股指連續第4個月上漲，有理由質疑漲勢是否太熱太快。

花旗表示，但考慮到所有因素，泡沫並沒有發展到很大的程度。分析師威勒(Dirk Willer)表示，「就股價升幅、持續時間、估值或情緒而言，當前的股市泡沫還不算太大。而考慮到獲利強勁成長的預期，有些人首先質疑這是否是泡沫。」「因此，市場可能還有進一步的上揚空間。」

他補充說，仍然看好美股，尤其是科技股。

半導體股是帶動那指本周上漲主力。Marvell Technology和Advanced Micro Devices是其中表現最好的個股之一，本周上漲13%以上。美光科技(Micron Technology)、恩智浦半導體(NXP Semiconductors)、博通(Broadcom)和安森美半導體(On Semiconductor)均上漲至少5.4%。

Constellation Energy是那指表現最好的公司，本周飆升26.22%，創史上最佳單周表現。

由於原油價 格上漲，過去一個月加油價格上漲18分。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，全美每加侖普通汽油平均價格為3.33元，而一個月前的平均價格為3.15元。

由於原油期貨連續兩個月上漲，汽油對消費者來說變得越來越貴。

汽油價格仍比2022年6月創下的5.016元的紀錄低1.68元。

一位知情人士透露，波音公司正在回收購供應商Spirit Aerosystems進行談判。

Spirit為波音737 Max噴射機製造機身，於2005年從波音堪薩斯州和俄克拉荷馬州的業務中分拆。

自從波音737 Max出現缺陷以來，Spirit Aerosystems和波音都受到密切關注。最近一次事件發生在1月初，當時一架阿拉斯加航空波音737 Max 9飛​​機在航空飛行途中發生部分爆炸。

會談的消息使得Spirit Aerosystems上漲15.31%，而波音則下跌1.83%。

瑞銀表示，即使美國大型股近期上漲，但投資人仍需要對其進行核心配置。該公司建議交易者在投資組合中納入小型股、優質債券和國際股票。