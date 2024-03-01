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Fed猛升息為何衰退無影、美股大漲？一張圖解惑

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）一連串猛烈升息下來，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，令許多經濟學家感到困惑。（路透）
聯準會（Fed）一連串猛烈升息下來，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，令許多經濟學家感到困惑。（路透）

聯準會（Fed）一連串猛烈升息，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，這是過去70年歷次升息循環從未見過的現象，讓眾多經濟學家百思不解。現在，一張圖表解開了這個謎團。

在短短一年半內，Fed把聯邦資金利率目標區間從0%升到5.25%~5.5%，如此火速、大幅度的升息，至今未引發嚴重的衰退和危機，令人嘖嘖稱奇。

大幅提高利率，的確觸動所謂的「滾動式衰退」，也就是對美國經濟的某些特定部門產生衝擊，例如新屋銷售就從Fed啟動升息前的83萬戶（年率）降到現在的66.1萬戶，期間最低還曾觸及54.3萬戶。又如製造業生產也大致停滯，直到最近才顯露好轉跡象。

但整體而言，美國經濟似乎安然無恙，至少從國內生產毛額（GDP）成長率來看是如此。究竟原因何在？

「輕資產」公司成為股市和經濟台柱

MarketWatch報導，這是因為美國經濟不再像昔日那般對利率十分敏感。財經部落格Random Walk主筆Moses Sternstein貼出一張最初由美銀（BofA）製作的圖表，顯示美股史坦普500指數如今約一半是由所謂「輕資產」類股組成，包括科技股和醫療保健公司。

這張圖表把史坦普500指數成分股分成四大類：1.「輕資本/創新」（科技、剔除電信股的通訊服務，以及醫療保健）；2.「消費者導向」（必需/非必需消費）；3.「製造/資產密集/資本支出」（工業、原物料、能源、公用事業和電信）；4.「金融股/不動產投資信託（REITs）」。

如圖所示，過去40多年來，史坦普500指數的結構組成已起了很大的變化，「製造/資產密集/資本支出」成分股占比從1980年的66%，降到1986年的49%、1994年的44%、2004年的26%、2014年的29%，2024年降至18%；同時，「輕資本/創新」型公司占比持續攀升，從1980年的14%提高到2024年的49%。

不只美國股市是如此，經濟整體而言也不再那麼資本密集。

因此，利率走高對科技公司的實際影響比想像輕微，甚至可能是利大於弊：利率升高逼得科技公司提升效率。

Sternstein指出，隨著利率不斷攀升，科技公司開始拚效率，更重視現金流甚於銷售成長。他寫道：「投資人也許不喜歡這樣，因為獲利雖好，成長卻更誘人。但若從『經濟巨輪仍在轉動』的立場來看，獲利的效果不錯。」

至於股市，他認為美股這波漲勢不是「邪惡的死貓反彈」，就是又展開一波牛氣沖天的漲勢。

史坦普500指數以新高紀錄為2月底畫下句點，全月大漲5.2%。光在過去四個月期間，史坦普500指數就躍漲21.5%。

美銀製作的圖表顯示，美股史坦普500指數如今約一半是由「輕資產」公司組成，包括科...
美銀製作的圖表顯示，美股史坦普500指數如今約一半是由「輕資產」公司組成，包括科技股和醫療保健公司。此圖把史坦普500成分股分成四大類：輕資本/創新、消費者導向、製造/資產密集/資本支出，以及金融股/不動產投資信託（REITs）。（取自網路）

利率 史坦普500 升息

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