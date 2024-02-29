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美股「散戶之王」換人 Nvidia已取代特斯拉

編譯簡國帆／綜合29日電
專家指出，輝達已取代特斯拉，成為美股的「散戶之王」。（歐新社）
專家指出，輝達已取代特斯拉，成為美股的「散戶之王」。（歐新社）

儘管近來科技業者的上季財報好壞參半，引發對人工智慧（AI）需求的憂慮，輝達（Nvidia）股價29日收盤仍大漲1.9%，花旗也持續看好輝達等晶片製造業者後市，更有專家指出，輝達已取代特斯拉（Tesla），成為美股的「散戶之王」，是評估散戶信心的新指標

今年來科技業者財報大致都是輝達股價利多，大型科技公司都正砸大錢投資AI系統，但最近的財報卻是好壞參半，去年和輝達合作提供生成式AI服務的數據軟體業者Snowflake財測令人失望，AI分析業者C3.ai的獲利則遠優於預期。

輝達股價29日依然大漲1.9%，收791.12元。花旗分析師丹納利的報告指出，儘管半導體業者股價最近幾個月已大漲，「我們仍狂熱看好半導體類股」，因為「個人電腦（PC）／手機／伺服器需求穩固」，同時「AI市場持續壯大」，所有類型的企業和組織都在採購AI晶片。

丹納利看好輝達、超微（AMD）以及博通（Broadcom），預期博通即將發布的財報將是正面催化劑。

Vanda研究公司的報告指出，輝達已取代特斯拉，成為最能評估散戶信心的「散戶之王」，由於AI和半導體熱潮正促使散戶狂買輝達股票，輝達股價今年來大漲56.9%，相較下，特斯拉股價近幾周已陷入掙扎，今年來下跌18.7%，原因包括高利率與政府補貼減少拖累電動車需求，特斯拉全面降價也衝擊利潤。

Vanda報告顯示，輝達、超微及美超微（Super Micro Computer）過去五個交易日共占了所有散戶交易量的30.5%，但也提醒「個人平均交易組合仍持有高比率的特斯拉股票，因此特斯拉的散戶相關活動也不容忽視」。

PennMutua資產管理公司投資分析師羅格維奇指出，「我們正活在輝達（主宰）的世界裡」。Rosenberg研究公司創辦人兼總裁羅森柏格也說，相較於美股科技七雄（Magnificent Seven），「現在基本上只有「科技霸主」（Magnificent One）」，輝達顯然能自成一個聯盟。

輝達 AI 特斯拉

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