股指連漲4個月 那指史指同創新高

聯準會首選的通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.4%，較去年同期上漲2.8%，與《道瓊》的估計相符。美聯社

那斯達克指數上漲至2021年11月以來的首次收盤紀錄。

隨著科技股和晶片股收漲，以科技股為主的那指上漲134.6點或0.86%，收在歷史高點1萬6082.33點。史坦普500指數也創下收盤紀錄，上漲27.51點或0.54%至5097.27點。道瓊工業指數上漲14.64點或0.04%至3萬8963.66點。

29日結束2月的交易，也是華爾街連續第4個月上漲，雖然一系列下跌引發人們對人工智慧驅動的漲勢的質疑。那指本月上漲6.12%；史指上漲5.17%，道指上漲2.22%。這是2021年5月以來的首次連漲4個月。

數據顯示，聯準會 首選的通膨指標1月持續高於目標，但至少沒有超過華爾街的預測。還有跡象顯示消費者支出依然強勁。

聯準會首選的通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.4%，較去年同期上漲2.8%，與《道瓊》的估計相符。包括食品和能源類別在內的總體PCE月增0.3%，年增2.4%，也與預期完全相符。

獨立顧問聯盟投資 長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，「今天早上的數據讓多頭鬆了一口氣，他們擔心通膨將重新加速，導致聯準會延後降息 時間更長。」「至少在今天，所有系統都應該重新運轉，買家應該會重新出現。」

1月個人收入月增1%，遠高於預期的0.3%。

同時，由於房貸利率波動，1月待售房屋銷售意外下降。本月待售量下降4.9%，遠低於《道瓊》共識預計的2%成長。

Snowflake在宣布執行長退休並公布令人失望的產品收入財測後，股價下跌18.14%。與此同時，Okta憑藉強勁的業績上漲22.91%。

比特幣礦商在2月最後兩個交易日出現下滑，導致本周下跌，但本月仍創下巨大收益。

Marathon Digital下跌16.53%，Riot Platforms下跌9.78%。CleanSpark和Cipher Mining分別下跌7.52%和9.48%，Iris Energy下跌2.48%。本周幾乎所有礦業股均下跌，僅CleanSpark除外，該股交易價格略高於平線。

比特幣漲勢似乎在本周出現暫停。但即使如此，加密貨幣2月仍上漲45%，並且每周漲幅預計達到21%。

由於OPEC+預計將延長減產期限，且最新通膨數據符合預期，原油期貨連續第二個月上漲。

西德州中質原油4月合約下跌28分或0.36%，收在每桶78.26元。29日到期的4月布蘭特原油合約下跌6分或0.07%，收在每桶83.62元。

美國原油和布蘭特原油本月分別上漲3%和2.3%。

史指類股2月全部上漲。非必需消費品表現最好，上漲8.1%。Ralph Lauren和Tapestry領漲，本月分別上漲29%和22%左右。工業和材料類 股增幅均超過6%。表現落後大盤的公用事業股小漲0.6%。

最新的個人收入和支出數據顯示，1月實際個人可支配收入沒有成長。 LPL Financial首席經濟學家羅奇表示，這顯示消費者面臨壓力，「聯準會下一步行動將是降息的說法並未改變，但服務業通膨的持續存在可能會拖延首次降息的時間。」「投資人應密切關注實際可支配收入的放緩，這是消費者即將結束揮霍開支的潛在跡象。」

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)表示，投資人對大型科技股推動的市場反彈能否持續持懷疑態度，但仍存在機會，「存在成為逆向投資人的誘惑。今年變得更加看漲的市場參與者數量繼續攀升，但關於是否漲過頭的討論也在增加。」

然而她補充指出，「僅僅因為看來普遍被高估，並不意味著沒有好的機會。」