科技狂潮遍地開花 這國股市今年來漲幅領先全球

受全球科技股熱潮帶動，以及國內通膨危機影響投資情緒，土耳其股市自年初起已大漲20%，領先全球。路透

英國金融時報（FT）報導，土耳其 股市今年迄今攀升20%，漲幅領先各國，因席捲全球的「科技狂潮」也蔓延至該國股市，加上當地通膨延燒，也刺激當地投資 人大買股票。

彭博彙整數據顯示，以美元計算，伊斯坦堡交易所100指數自今年初以來，已上漲約20%，其中科技類股61%的漲幅，為帶動這波漲勢的主力。在MSCI全球市場指數追蹤的國家當中，土耳其今年股價漲幅最大。

此時正值土耳其通膨高漲，迅速侵蝕消費者的儲蓄 ，且股市散戶試圖跟進今年在全球市場掀起的科技熱潮。

資產管理公司East Capital投資組合顧問阿克馬克說，消費者物價指數（CPI）遽增，使土國民眾試圖保護個人儲蓄，此時股票投資就顯得更有吸引力。土耳其今年1月CPI年升幅為65%。

阿克馬克說，長期的通膨危機在前兩年引發土耳其的市場上漲，而在今年，投資人對土耳其資產和風險資產湧現更多的正面情緒，也發揮了提振作用。

伊斯坦堡投資銀行ÜNLÜ & Co機構股票銷售主管伊爾迪林表示，由輝達引領的「全球科技狂潮」也擴散到土耳其，成為推動今年該國股市優異表現的關鍵；而且土耳其股市的漲勢很大程度上是受當地散戶推動。

金融數據業者Finnet Electronic Publishing指出，相較於去年2,700萬美元的淨流出，今年投入在土耳其科技相關基金的金額已達2.33億美元。