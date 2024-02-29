三菱鉛筆宣布收購德國LAMY鋼筆全部股份

日本三菱鉛筆今天宣布收購德國高級鋼筆公司LAMY全部股份，LAMY將成為三菱旗下的全資子公司，收購金額未透露。圖為德國高級鋼筆公司LAMY。美聯社

日本 三菱鉛筆今天宣布收購德國 高級鋼筆公司LAMY全部股份，LAMY將成為三菱旗下的全資子公司，收購金額未透露。

三菱鉛筆表示，三菱鉛筆成立於1887年，是日本第一家把鉛筆工業生產化的公司，一直以來都秉持「最高品質，就是最好服務」的座右銘，持續開發高品質文具，並以日本國內客戶為中心開展業務，在海外則透過代理店，沒有直接販賣通路，因此一直以來沒辦法完全滿足海外客戶的需求。

三菱鉛筆指出，受到數位化導致寫作機會減少，以及環保意識增強等因素影響，外部環境充滿愈來愈多不確定性，公司於是提出願景，在2022年至2024年的中期經營計畫，把「文具事業全球化」作為重點方針，積極建立海外銷售體制，並在2023年12月的財報交出史上最高營業額。

三菱鉛筆表示，放眼全球，三菱鉛筆認為仍有擴大市場的空間，目前歐洲市場是重要的業務戰略重心，公司目標為加強在當地的銷售體制。LAMY總部位於德國海德堡，業務遍及全球，透過這次收購股權，將能進一步達成事業全球化的願景，也有助擴大在歐洲的市占率。三菱鉛筆已與LAMY的創始家族達成協議，將收購所有股份。

時事通信社報導，受到少子化影響，日本國內文具市場逐漸萎縮，三菱鉛筆預料將利用LAMY在全世界的高知名度，擴張海外市場。

LAMY成立於1930年，主攻歐洲的中高價位原子筆與鋼筆市場。藉由收購LAMY，三菱鉛筆也能補充目前較為不足的高價位商品陣容。