印度核准150億美元的晶片投資案 力圖躋身半導體大國

印度總理莫迪力圖把印度打造成晶片製造大國，已核准逾150億美元的相關投資提案。美聯社

印度 政府已核准規模152億美元的半導體晶圓廠投資 案，其中包括塔塔集團（Tata）將興建當地第一座大型晶片 工廠的計畫，為印度力圖躋身晶片製造大國樹立里程碑。

彭博資訊報導，印度科技部長瓦希諾（Ashwini Vaishnaw）29日在新德里表示，總理莫迪的內閣核准了塔塔110億美元的建廠提案，每月可望生產5萬片晶圓；該公司30多億美元的晶片組裝廠提案也獲核准。瓦希諾說，塔塔的晶圓廠將在100日內動工。

另外，當局也批准日本瑞薩半導體與Murugappa集團旗下CG電力和工業解決方案公司的封裝廠提案。

報導指出，塔塔有意聯手台灣的力積電或聯電，以推動這項建廠計畫。該工廠啟用後，將生產40奈米以上成熟製程的晶片，這類晶片廣泛應用在消費性電子產品、汽車、軍事設備、及飛機。

市值1,500億美元的塔塔集團已表示，計劃在多勒拉建立晶圓廠，但以月產5萬片晶圓的產能來看，生產規模不如其他國家的同類工廠。這項計畫是塔塔豪擲數十億美元進軍高科技產業的一環。該集團在南印度經營國內最大的智慧手機組裝廠，建廠成本超過7億美元。為了建立自家的iPhone組裝廠，塔塔去年也收購蘋果供應商緯創的印度工廠。