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曾是AI飆股的C3.ai盤後飆漲13% 財測顯示AI工具需求俏

編譯葉亭均／綜合外電
軟體企業C3.ai股價在28日盤後飆漲逾13%，原因是財測顯示AI工具需求俏。(路透)
軟體企業C3.ai股價在28日盤後飆漲逾13%，原因是財測顯示AI工具需求俏。(路透)

股號以「AI」命名的軟體股C3.ai股價在28日盤後飆漲逾13%，原因是最新公布的營收顯示出，客戶對C3.ai的新AI應用程式（App）反應正面。

C3.ai公布上季營收成長18%至7,840萬美元，高於分析師平均預估的7,610萬美元；預估在截至4月止一季的營收將達8,200萬至8,600萬美元，高於分析師預估的8,450萬美元。

總部位於加州的C3.ai是在2020年上市，以其資料管理和分析軟體聞名。該公司去年推出具有生成式AI功能的產品，能夠回應使用者的提示詞製造出文字與影像內容，希望抓住各界熱衷於生成式AI帶來的商機。

C3.ai也讓產品從付費訂閱制改成基於消費者的定價模式，消費者只要為他們所使用的部分付費。這種轉變為營收成長帶來一些干擾。

C3.ai執行長希伯（Thomas Siebel）表示：「消費者參與度年比成長80%。我們在企業AI顯著的先發優勢正產生推力，此時正值市場對採用AI加速器很有興趣。」

C3.ai股價28日收盤後大漲近13%至每股33.50美元。這檔股票因代號就是「AI」，而股價在2023年頭三個月曾經飆漲兩倍，當時華爾街掀起一波AI熱潮。不過，一些投資人依然對C3.ai能否在這波熱潮過後維持熱度感到懷疑，而這檔股票今年來股價僅上漲3.4%。

AI 加州 華爾街

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