財富創造潮回歸 去年全球超級富豪增加 北美地區引領成長

最新報告顯示，2023年全球超高淨值個人富豪增加4.2%。（路透）

萊坊（Knight Frank）的最新報告顯示，2023年全球超高淨值個人富豪增加4.2%，扭轉2022年的下滑頹勢，由北美地區引領成長，並形容「財富創造潮回來了」。不過，台灣去年超高淨值人士略為減少0.3%。

萊坊28日發布2024年全球財富報告指出，去年全球身價至少3000萬美元的超高淨值人士增加到62萬6619人，以北美增加7.2%最多，中東以6.2%增幅居次，非洲增加3.8%，澳洲 增長2.9%，亞洲增加2.6%，只有拉美地區的超級富豪減少，減幅3.6%。

以各經濟體來看，土耳其的超高淨值人士增加最多，跳增9.7%，之後依序為美國的7.9%、印度 的6.1%、南韓的5.6%，以及瑞士的5.2%。

然而，只有兩個經濟體的超高淨值人士減少，分別是台灣略減0.3%至7640人，以及南非下滑1.3%至835人。根據萊坊網站，2024年全球財富報告預定3月6日公開。

萊坊全球研究主管貝利（Liam Bailey）指出，美國的題材相當「龐大」，「不只擁有創造財富的龐大力量，我們對未來五年的預測顯示，近三分之一的新晉富豪也都將來自美國」，原因是「資產價格回升，以股票、黃金、比特幣甚至是住宅房地產為首」，「重大題材…是財富創造潮回來了」。

貝利表示，全球資本流動增加也可能帶來一些變遷，「來自拉美的資金已移往邁阿密等美國市場，而雖然倫敦和紐約等市場依然吸引富豪房產買家的關注，我們也看到移往新市場」，例如在全球富豪尋求投資 的新全球重鎮中，杜拜一直脫穎而出，邁阿密和米蘭等樞紐也成功吸引財富。

他說，這些市場的演進創造出良性循環，富豪投資人看到投資商用不動產與基礎建設的機會，例如「富裕人士在尋求投資地點時，也需要服務」，例如米蘭缺乏高品質的學校，流入的富豪可能把握這個機會，而且商用不動產的價格修正也帶來再開發與調整建築用途的投資商機。

萊坊預測，到2028年的未來五年全球超高淨值人士將增加28.1%，由亞洲引領，例如印度預料將增加50%，中國預料將增加47%，馬來西亞增幅為35%，印尼是34%，歐洲和拉美「預料將是最疲弱的地區」。

超級富豪去年也轉變投資策略，對商用不動產的投資減少19%，精品領域的投資則相當紛雜，藝術投資暴增11%，罕見威士忌投資減少9%，暗示富豪偏好改變、以及影響投資決策的複雜交織因素。

展望未來，報告指出，超級富豪仍偏好不動產，19%的超高淨值人士計劃今年投資商用不動產，22%規劃要買住宅不動產。