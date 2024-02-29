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現在是買債的好時機？瑞銀：殖利率誘人又有資本增值潛力

編譯季晶晶／即時報導
債券殖利率目前距離高點不遠，一些專家認為，現在是為投資組合增加固定收益產品的好時機。示意圖。（美聯社）
債券殖利率目前距離高點不遠，一些專家認為，現在是為投資組合增加固定收益產品的好時機。示意圖。（美聯社）

債券殖利率今年波動不斷，目前距離高點並不遠，巴隆周刊（Barron's）引述專家看法報導，現在是抓住機會，為投資組合增加固定收益產品的好時機。

美國財政部本周稍早標售了640億美元的5年期債券，創該期限美債拍賣規模有史以來最高紀錄，但需求普普通通，很像同一天630億美元2年期美債的拍賣。

債券價格與殖利率走勢成反比，這批債券的需求不足，意味美國公債的殖利率全面上升。周一收盤時，10年期公債殖利率攀升近4個基點到4.3%，距離2024年高點並不遠，周二也在附近徘徊。

瑞銀集團部門Global Wealth Management美洲區投資長馬賽利（Solita Marcelli）預期殖利率將走低，建議投資人趁還沒進一步下降前，把握機會，鎖住當前利率。

她的基本假設是，10年期公債的殖利率到12月將降到3.5%。她說，這意味目前持有10年期公債的投資人將獲得10%的報酬率。

債市的活動相當不穩定，市場試圖預測美國聯準會何時降息及其降幅。目前，聯邦基金期貨顯示，今年可能降息3碼，與聯準會的預測和瑞銀的預期基本一致。

馬賽利鼓勵「前進優質債券」：「除了誘人的殖利率，還有資本增值潛力，因為我們預期通膨將回落、經濟成長將放緩、聯準會今年將降息。」

她寫道：「優質債券是......保存資本、降低波動性，和穩定投資組合的有效方式。它們還能提供穩定的收入流，長期報酬率向來高於現金，事實上，超越現金的機率隨持有期拉長而上升，12個月是65%，5年、10年和20年的機率更高，分別是82%、85%和90%」。

她最推薦五年期債券，說這是結合高收益、穩定性和對利率走向敏感的最佳組合。

但美股今年來走勢強勁，標普500指數已十幾次刷新收盤紀錄，投資人可能疑惑，何必為債券費心。雖然長期而言，股票的回報潛力難以超越，但分散風險仍是基本的投資原則。LPL Financial本周稍早重申對股票的中性立場。

當然不是所有人都支持債券。波克夏（Berkshire Hathaway）的巴菲特（Warren Buffett）就堅持繼續持有現金和股票。

殖利率 債券 投資

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