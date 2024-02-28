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比特幣交易熱潮帶動流量灌爆Coinbase 一些用戶帳戶餘額誤顯示為零

編譯簡國帆／即時報導
比特幣交易狂潮，一度導致美國最大加密貨幣交易所Coinbase因流量大增而出現服務中斷。（美聯社）
比特幣交易狂潮，一度導致美國最大加密貨幣交易所Coinbase因流量大增而出現服務中斷。（美聯社）

比特幣行情一度漲破60000美元所帶動的交易狂潮，不只讓貝萊德的現貨比特幣指數型基金（ETF）單日吸金額創紀錄，更導致美國最大加密貨幣交易所Coinbase因為流量大增而出現服務中斷，一些用戶的帳戶餘額甚至顯示為「零」，促使Coinbase出面喊話表示用戶的「資產安全無虞」。

加密貨幣近來交易熱潮再起，比特幣28日盤中一度漲至64037美元，距離歷史新高價位68990美元僅約7.2%，Coindesk報價顯示，比特幣29日盤中上漲7.9%至61481.49美元，距離歷史天價約11%。

這波交易狂熱也讓貝萊德推出的iShares比特幣信託（IBIT）28日單日流入5.2億美元，為最大單日流入額，彭博彙編數據顯示，這也是歷來各種資產類別的美國ETF最大單日流入額。另據Coindesk報導，摩根士丹利正在評估是否為經紀平台的客戶，提供系或比特幣ETF的服務。

Coinbase的流量也在28日狂增，似乎超出網站負荷，零售平台傳出一連串服務中斷災情。Downdetector數據顯示，在28日高峰時，回報出現問題的用戶一度突破9000人，但到29日已降至約28人。

Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）在社群媒體表示，該公司曾測試流量暴增十倍的狀況，但22日湧進的流量卻超出這個水準，導致一些用戶交易出問題，例如帳戶餘額顯示為零，「我們知曉一些用戶可能會看到所有Coinbase的帳戶餘額為零，在買賣時也可能經歷錯誤」，該公司正在調查這項議題、以及乙太幣網路的資產送出與接收延誤情況。

Coinbase也發布聲明表示，「您的資產安全無虞」。

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