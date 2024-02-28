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3天賺7億美元 比特幣大多頭、微策略CEO大豐收

編譯季晶晶／即時報導
比特幣概念股微策略（MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor）。（路透）
比特幣概念股微策略（MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor）。（路透）

比特幣概念股微策略（MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor）去年12月上財經頻道CNBC節目Closing Bell: Overtime談加密貨幣時說，「比特幣2024年會持續大展鴻圖，對機構而言，以比特幣為中心所制定的策略相當安全」。儘管比特幣的長期安全性有待商榷，但賽勒的策略已經獲得巨大利潤，尤其是在本周。

CNBC報導，微策略絕大部分的價值來自其持有的比特幣，該公司股價於周三大漲10%，三日漲幅達40%。賽勒持有微策略12%的股份，是該公司最大投資人，再加上他2020年曾披露個人持有17732枚比特幣，所以，賽勒比起周日更有錢了，光公司持股和比特幣的價值，就由22.7億美元增加到29.6億美元，三天內賺進約7億美元。

主因是比特幣本周反彈，周一稍早報51500美元，周三大漲到64000美元，為2021年11月以來最高價位。周三稍晚，Coinbase應用程式故障，許多用戶的帳戶餘額顯示為零，消息傳開後，比特幣回檔至60000美元左右。

業務涉及企業軟體和雲端服務的微策略是全球持有最多比特幣的上市企業。該公司周一表示，在2月15日至2月25日間，又以總價1.55億美元收購了3000枚比特幣。微策略及其子公司目前擁有約193000枚比特幣，價值近120億美元。

在微策略2月7日最近一次財報電話會議上，財務長Andrew Kang表示：「我們一直以最高信念致力達成比特幣收購戰略。」

微策略的股價在2023年飆升346%之後，目前全年上漲52%。

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