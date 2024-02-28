3天賺7億美元 比特幣大多頭、微策略CEO大豐收

比特幣概念股微策略（MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor）。（路透）

比特幣 概念股微策略（MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor）去年12月上財經頻道CNBC節目Closing Bell: Overtime談加密貨幣時說，「比特幣2024年會持續大展鴻圖，對機構而言，以比特幣為中心所制定的策略相當安全」。儘管比特幣的長期安全性有待商榷，但賽勒的策略已經獲得巨大利潤，尤其是在本周。

CNBC報導，微策略絕大部分的價值來自其持有的比特幣，該公司股價於周三大漲10%，三日漲幅達40%。賽勒持有微策略12%的股份，是該公司最大投資 人，再加上他2020年曾披露個人持有17732枚比特幣，所以，賽勒比起周日更有錢了，光公司持股和比特幣的價值，就由22.7億美元增加到29.6億美元，三天內賺進約7億美元。

主因是比特幣本周反彈，周一稍早報51500美元，周三大漲到64000美元，為2021年11月以來最高價位。周三稍晚，Coinbase應用程式故障，許多用戶的帳戶餘額顯示為零，消息傳開後，比特幣回檔至60000美元左右。

業務涉及企業軟體和雲端 服務的微策略是全球持有最多比特幣的上市企業。該公司周一表示，在2月15日至2月25日間，又以總價1.55億美元收購了3000枚比特幣。微策略及其子公司目前擁有約193000枚比特幣，價值近120億美元。

在微策略2月7日最近一次財報電話會議上，財務長Andrew Kang表示：「我們一直以最高信念致力達成比特幣收購戰略。」

微策略的股價在2023年飆升346%之後，目前全年上漲52%。