股市三大指數全跌 Fed官員重申評估數據後再談降息

企業財報季過後，市場關切通膨軌跡和Fed的反應。(路透)

股市周三小跌，低迷的經濟數據在周四公布關鍵通膨數據前打壓了市場信心。

道瓊工業指數小跌23.39點，跌幅不到0.1%，收在38,949.02點；史坦普500指數下跌8.42點，跌幅0.2%，報5,069.76點；那斯達克綜合指數下跌87.56點，跌幅0.6%，收在15,947.74點。

美國10年期公債殖利率 從周二的4.314%降至4.273%。

輝達（Nvidia）下跌1.3%。谷歌母公司Alphabet股價下跌1.8%，蘋果股價小跌0.7%。

與此同時，比特幣 繼續大幅反彈。比特幣周三一度突破6.4萬美元，接近歷史高點，隨後回落至60,312.44美元，這是自2021年11月17日以來的最高價位。一批新的比特幣交易所交易基金(ETF)也加入上漲行列。加密貨幣 相關股票也上漲。

主要加密貨幣公司Coinbase Global漲0.7%，同行Marathon Digital收漲2.4%。

周三公布的數據顯示，由於庫存數據遭下修掩蓋了居民支出和投資走強的影響，美國經濟成長去年底略為放緩。在周四和周五，市場將關注個人消費支出（PCE）物價、首次申請失業救濟人數和密西根大學消費者信心指數，以及Fed官員的談話。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，Fed在對政策做出任何改變之前應該「花時間」評估數據，以確保實現Fed的兩大政策目標。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周三表示，儘管在實現Fed 2%通膨目標仍有一段距離，但今年仍可能降息，具體時間取決於未來出爐的數據。

GLOBALT Investments基金經理人Keith Buchanan說：「現在，這些獲利變數已成為過去，市場可能會出現一些疲軟，現在市場必須了解通膨軌跡和Fed的反應，無論是言辭還是在更長時間內保持高利率的政策。」「對於任何局部或整體通膨回升的苗頭或跡象，市場肯定會做出強烈反應。」

個股方面，Beyond Meat在第4季銷售超過預期後大漲30.7%。

聯合健康集團(UnitedHealth Group)跌3%，拖累道瓊工業指數最重，周二有報導說美國司法部已對這家醫療保健集團展開反壟斷調查。

半導體設備供應商應用材料（Applied Materials）跌2.6%，因為有消息說該公司在2月收到了美國證券與交易委員會（SEC）的傳票。

南韓最大線上零售商酷澎（Coupang）收盤大漲8%。上季營收創下2021年以來最大成長，且去年繳出成立13年以來首見年度獲利。