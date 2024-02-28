等待PCE通膨報告 道指連跌三日

投資人期待本周稍晚發布的重要通膨報告，股指收跌。路透

投資 人期待本周稍晚發布的重要通膨報告，股指收跌。

史坦普500指數下跌8.42點或0.17%收5069.76點。那斯達克指數下跌87.56點或0.55%至1萬5947.74點。道瓊工業指數下跌23.39點或0.06%收3萬8949.02點，連續第三個交易日下跌。

聯合健康集團(UnitedHealth)下跌2.93%，帶領道指走低。英特爾和Alphabet分別下跌1.73%和1.8%。其他個股方面，Urban Outfitters的第4季業績低於預期，下跌12.78%。

投資人關注28日的1月個人消費支出(PCE)數據，這是聯準會首選的通膨指標。

基礎設施資本顧問公司執行長哈特菲爾德表示：「在PCE報告公布前，市場顯然在原地踏步。」

市場正試圖鞏固道指和史指創下歷史新高的漲幅。然而，本周表現不佳，小幅回檔。主要股指將迎來過去3周的第2周下跌。

最近的暴跌，尤其是科技類股，引發人們對人工智慧(AI )熱情推動的反彈能否持久的質疑。

Bahnsen Group投資長班森(David Bahnsen)表示，「AI炒作是難以持續的，因為AI帶來的股票上漲大部分與AI的行銷和炒作有關。只有一兩家公司真正經歷AI帶來的具體收入成長。」「在AI熱潮出現的地方、而且已有很多、已經完美定價；然後其他就像1999年的歷史重演。」

BMO資本市場表示，技術性修正幾乎總是出現在牛市第二年，但這是正常且健康的。

首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)在最新報告中寫道：「我們認為，從2023年10月低點幾乎不受阻礙的反彈以及估值水平的升高，如果以歷史為鑑，短期內必須保持謹慎。」他表示早就該喘口氣了，「幸運的是，獲利出乎意料的強勁和韌性可能會支撐股價；基於高於共識的每股獲利目標250元，預計這股趨勢將在全年持續。」

他建議投資人，如果市場在未來幾個月出現疲軟，「不要太擔心」，而是利用潛在的疲軟時期作為機會，在投資組合中增加一些較受青睞項目的部位。

史指今年至今上漲6.2%，但本周至今下跌0.5%。

原油期貨漲跌互現，因美國原油庫存增加，而OPEC+正在考慮將減產措施延長至第2季。

西德州中質原油4月合約下跌33分或0.42%，收在每桶78.54元。4月布蘭特原油期貨上漲3分或0.04%，收在每桶83.68元。

根據能源情報署(EIA)的數據，上周美國商業原油庫存增加420萬桶。

消息人士透露，OPEC+正在考慮將自願減產期限延長至第2季。去年11月，該組織及其盟友同意第1季每天減產220萬桶。

銅價下跌0.3%，觸及3.8215元的低點，為2月20日以來的最低水準。本月以來銅價已下跌1.7%。如果2月底價格確實走低，這將標誌著該商品4個月來首次出現下跌。

金價也回落0.07%至2042.7元。該金屬本月下跌約1.2%，預計將連續第二個月下跌，也是2023年9月以來最糟單月表現。

根據Coin Metrics數據，比特幣 觸及6.4萬元新高，然後下跌。這是該加密貨幣自2021年11月15日以來的最高水平，當時漲至6萬6333.33元。

比特幣的上漲正在轉化為比特幣ETF創紀錄的交易量。

iShares比特幣信託基金(IBIT)被普遍視為新比特幣基金的最大贏家，交易量突破歷史紀錄。該基金超過6000萬股易手。

富達明智起源比特幣基金(FBTC)也創下交易量新高。

股票交易量的增加，加上比特幣價格的上漲，導致周三比特幣ETF的交易量達到數十億元。

住宅建築商股票如D.R. Horton和Toll Brothers上漲，與大盤走勢相反。

D.R. Horton上漲0.37%，Toll Brothers上漲0.76%。Lennar則微跌。