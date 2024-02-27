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禮來強敵到 Viking Therapeutics減重藥療效佳 股價漲逾1倍

編譯季晶晶／綜合外電
Viking Therapeutics實驗性藥物VK2735的第二期臨床試驗有正面療效，有助肥胖症病患平均減重近15%，股價周二飆漲121%創下新高。(取材自X平台@Viking_VKTX)
Viking Therapeutics實驗性藥物VK2735的第二期臨床試驗有正面療效，有助肥胖症病患平均減重近15%，股價周二飆漲121%創下新高。(取材自X平台@Viking_VKTX)

美國生技公司Viking Therapeutics的股價周二飆漲121%，收在創紀錄高點的85.05美元。該公司稍早前宣布，實驗性藥物VK2735的第二期臨床試驗有正面療效，能幫助肥胖症病患平均減輕近15%的體重，比藥廠禮來（Eli Lilly）和諾和諾德（Novo Nordisk）現有減重藥的療效更好。

周二的股價漲幅是Viking有史以來單日最大漲幅，成交5,800萬股為2023年3月28日以來最高。 

Viking臨床試驗達到所有主要和次要的療效指標，每周皮下注射VK2735的患者在13周後，體重最多減輕14.7%。該療法安全且耐受性良好，95%的不良反應多半是胃腸道不良反應，被認為是輕度或中度，且大多發生在試驗初期，患者恢復得很快。

該公司發表聲明說：「VK2735試驗組有高達88%的患者體重減輕10%以上，相較於給予安慰劑的對照組是4%。」

Viking計劃與美國食品藥物管理局（FDA）會面商討下一步措施，並將於美東時間上午8時召開電話會議，提供更多細節。

投資人聞訊欣喜若狂。減重藥市場的潛在規模高達1,000億美元，目前這塊市場被禮來（Eli Lilly）的 Zepbound，以及諾和諾德（Novo Nordisk）的Wegovy等減肥新藥主宰，而Viking有望以更便宜的價格進來分一杯羹。

禮來周二下跌0.90%到765美元，諾和諾德ADR挫低約1.02%到122.23美元。

Viking的股價還不能以傳統的預估本益比或股價營收比來評估。周二開盤前，FactSet訪調分析師對2024、2025和2026年的獲利預期都是負數，這三年銷售的共識預期則分別為零、100萬美元和5,800萬美元。但FactSet訪調的十家券商都給予該股買入的評級。Maxim分析師周二並將目標價從先前的50美元上調到120美元。

美國獨立投銀和金融服務公司William Blair指出，VK2735的表現超過市場的最高預期。該公司分析師Andy Hsieh和Alexandra Ramsey在寫給客戶的報告裡說：「我們認為，經安慰劑調整後可減重13.1%，這反映出在已獲批准和有第二階段試驗數據的研究藥物之中，VK2735是同類裡的佼佼者。」

VK2735與禮來Zepbound採用相同機制，禮來經安慰劑調整後的12周減重成績大約是8%。

Viking還在開發另一種非酒精性脂肪性肝炎（NASH,）治療藥物，也被寄予厚望。

過去12個月，該股暴漲674%，而標普500指數僅上漲約28%。

減重 投資 FDA

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