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虧損連連的素肉製造Beyond Meat 股價暴衝逾100%

編譯季晶晶／即時報導
素肉製造商Beyond Meat公布上季銷售超越市場預期且預測2024年毛利率可達約10%後，股價周二盤後暴漲逾60%。(美聯社)
素肉製造商Beyond Meat公布上季銷售超越市場預期且預測2024年毛利率可達約10%後，股價周二盤後暴漲逾60%。(美聯社)

植物性肉類製造商Beyond Meat的股價周二在盤後交易飆升最高達到106%，因該公司發布財報，去年第4季銷售超越市場預期，並預測2024年毛利率可達約10%。

這家經營陷入困境的公司上季淨虧1.551億美元或每股虧損2.4美元，相較下，一年前淨虧6690萬美元或每股虧損1.05美元。但表現優於FactSet訪調分析師平均預期的每股虧損89美分。

營收7370萬美元低於一年前的7990萬美元，高於彭博資訊彙整分析師預期的平均值6680萬美元。

展望2024年，這家市值4.808億美元的公司預估銷售將在3.15億至3.45億美元間。FactSet分析師預估3.444億美元。

Beyond Meat 執行長Ethan Brown在公布財報的聲明中表示，今年將採取行動爭取轉虧為盈，包括大幅降低營運支出和現金使用、調整定價和生產規模以支持擴大利潤率；以及改造Beyond IV核心平台。

Third Bridge分析師John Oh說，Beyond Meat的第4季業績顯示該公司正採取「令人鼓舞的措施，調整業務規模，更符合目前立足的素肉市場」。他透過電郵表示：「我們的（素肉領域）專家告訴我們，該公司『必須進入生存模式』，考慮到整個行業目前的狀況，成本節約措施和生產優化努力對Beyond Meat至關重要。

Beyond Meat股價在盤後衝上最高點後略為回檔，最後上漲大約74%，報13.09美元。過去一年，該股下跌58%，遠遜於標普500指數的上漲28%。

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